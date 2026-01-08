與谷立言談強化台美關係 林佳龍：一起守護和平、共創繁榮

林佳龍與AIT處長谷立言會晤。 圖：翻攝自林佳龍臉書

[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）今（8）日表示，AIT處長谷立言與外交部長林佳龍昨日會晤，並共同討論如何強化美台夥伴關係。林佳龍也說，台灣願持續為區域的和平與穩定做出貢獻，並且與美國等全球民主夥伴，一起守護和平、共創繁榮。

AIT今下午透過臉書發文表示，谷立言昨天與林佳龍會晤，一同迎接2026年的開始，並討論如何進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係。

AIT指出，兩人討論了外交與經濟領域的新倡議，期盼在新的一年，使美國、台灣與全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來。

林佳龍今晚透過臉書發文表示，謝謝谷立言昨日的邀請，兩人一起進行了一場別具意義的午餐時光，也就台美合作進一步交流意見。

林佳龍表示，雙方都期待持續促進台美在各項領域的交流，並透過深化經濟領域的合作，讓彼此堅若磐石的夥伴關係更加鞏固。他說，展望新的2026年，台灣願持續為區域的和平與穩定做出貢獻，並且與美國等全球民主夥伴，一起守護和平、共創繁榮。

