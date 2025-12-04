與賴清德同台挺醫療科技！ 韓國瑜：這將會是新的護國神山

2025台灣醫療科技展今（4）日於南港展覽館揭幕，總統賴清德、立法院長韓國瑜及前立法院長王金平罕見同台出席開幕典禮。身兼展會主席的韓國瑜致詞時提到，立院有73名立委組成關心國人健康的厚生會，並且在去年六月立法院三讀通過「再生醫療雙法」，將於明年元旦正式上路。

韓國瑜、賴清德同台挺醫療科技展。（圖／中天新聞）

韓國瑜致詞時提到，73位立法委員主持了一個關心所有國人健康的厚生會，他還特別介紹會長是民進黨立委蘇巧慧。韓國瑜強調立法院對國人的健康非常重視，每年 12 月，國內外各大醫學中心的院長們、上市櫃科技界的企業先進，甚至遠從世界各地千里而來的專家貴賓，總是撥出寶貴的時間一起來參加今天的年度盛事，因為萬眾期待的台灣醫療科技展，堂堂邁入了第九屆。

韓國瑜表示，大家都說科技是台灣的護國神山，但他認為觀光業也是一項皇冠；在其中這頂皇冠上最亮的一顆明珠，一定是「醫療觀光」。因此他要向大家報告，在台灣醫療軟體、硬體資源完善，外國人、僑胞來台旅遊精緻的健康檢查，也可以體驗台灣醫療的觀光實力。

第九屆醫療科技展開幕，張善政、韓國瑜、賴清德、王金平等人到場支持。（圖／中天新聞）

韓國瑜指出，在國際外交場合也可以呈現醫療外交的能量，像是本次東南亞就有超過200位醫院的院長來觀賞，更呼應政府的新南向政策。他也多次呼籲行政院卓院長、外交部跟衛福部，一定要專業上多加交流、互通有無。

韓國瑜喊話讓醫療科技產業成為新的護國神山。（圖／中天新聞）

韓國瑜認為，台灣這個土地過去一百年來，最優秀的人才始終是投身在醫療界。如果能夠有效的運用醫療的資源，打開大門、指引產業的發展方向，醫療產業將會是新的護國神山，將來一定指日可待。

韓國瑜提及，他與所有 113 位立法委員針對醫療產業，從積極的法制面開始鬆綁相關的規定。去年六月立法院三讀通過《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，合稱「再生醫療雙法」，開啟了再生醫療的新里程，而且將會在明年 1 月 1 日正式的上路。

