與賴清德有淵源受賞識？季連成未否認、笑稱「進入民進黨政府是一起為國家做事」...直言「反台獨」、認同中共是境外敵對勢力「對台灣國防有信心」！

歷任陸軍第八軍團指揮官、國防部參謀本部副參謀總長及陸軍副司令的行政院政務委員季連成，在花蓮光復鄉的救災事件中，以「超前部署」的軍事經驗，迅速整合官方與民間資源，憑藉果斷決策與高效率完成艱鉅任務，備受讚譽。季連成今（12日）於電台節目《新聞放鞭炮》透露，中將退休6年，還願意接下政務委員一職，就是「想為國家做事」。

季連成是台灣歷史上，退役中將出任政務委員職務的第一人。談及當初成為政務委員，季連成表示，去年（2024）總統賴清德成功當選時，他還在紐西蘭遊山玩水，結果就接到電話，要接任賴清德政府的行政院政務委員一職，督導內政部（災防、消防、空勤、役政、民政、移民）、海洋委員會（海巡）與國防部等業務。

節目主持人周玉蔻提到，賴清德在擔任台南市長第二任期時，碰上台南大地震，季連成當時派任台南駐軍，與賴清德建立良好關係。季連成並未否認，並笑說，「我們之間還是長官、部署的關係啦」。

季連成說，他的想法很簡單，就是要替國家服務、替國家做事。季連成也透露，出任政委，最重要就是擔任總統府「全社會防衛韌性委員會」執行秘書，全力推動建構台灣的全社會防衛韌性。

季連成身為外省二代，他坦言身邊的同學、朋友、親人，大多數人對「民進黨」三個字都會有些敏感性，但還是毅然決然進入民進黨政府擔任政委，「就是要為國家做事，一起替國家做事沒有意識形態的問題」。季連成坦言，他是中華民國派、反台獨，但更重要的是，他認同中共是境外敵對勢力、他反共。

季連成指出，中共從來沒有放棄「武力統一台灣」，這是非常侵略性的口號、據有戰爭的味道，「身為中華民國的國民，我們必須有憂患意識、要居安思危，思索萬一國家面臨重大威脅、事故時，要怎麼應處」。季連成喊話，「我對台灣的國防很有信心」。

最後，針對外界讚譽季連成在此次花蓮救災表現亮眼，關心未來是否會考慮投入選舉，季連成直言「沒有這樣的想法」、「不會參加選舉」。

