與賴清德、蕭美琴舉杯共進餐敘 谷立言：美國對台灣的承諾一如既往堅若磐石

美國在台協會（AIT）臉書發文，美台將持續攜手前行共同打造更安全的世界。（圖／翻攝AIT臉書）

美國在台協會（AIT）今天（5日）透過臉書發文，張貼美國在台協會處長谷立言與總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮共進餐敘的照片，照片中可見大家一起微笑舉杯，溫馨用餐氛圍。谷立言表示，美台將持續攜手前行，共同打造更安全的世界。他強調，美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。

谷立言表示，他很榮幸近日與賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮共進年末餐敘，並討論深化美台合作的眾多努力事項。

廣告 廣告

谷立言表示，展望 2026 年與未來，美台將持續攜手前行，無論在經貿、創新或安全等領域，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界。強調「美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。」



回到原文

更多鏡報報導

指賴清德1.25兆國防預算「不可或缺」 谷立言：盼台灣各政黨找到共同立場

鄭麗文會晤AIT谷立言談國防預算? 顧立雄：增加國防預算不僅是數字而是背後意義

不甩中共威脅！谷立言與潘孟安共酌「日本清酒」 舉杯嗨喊：乾杯敬友誼