與賴瑞隆最新民調差距曝 柯志恩：半個月前不是贏30幾趴？

柯志恩指尊重民調，但稱賴瑞隆與她差距縮小。合成照



網路媒體《新頭殼》2026高雄市長最新民調出爐，民進黨立委賴瑞隆以4成3支持度勝過國民黨立委柯志恩的3成2，對此，柯志恩今（2）日回應，1月13日民進黨初選時也採用山水民調，那時候賴瑞隆贏她30幾個百分點，怎麼兩個禮拜的時間突然只贏11％？這點值得觀察。

新頭殼（Newtalk）新聞網站今（2日）公布其委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底執行的民調結果顯示，在政黨支持率為綠大於藍的高雄，且現任民進黨籍市長陳其邁的施政滿意度高達75.5%的情況下，賴瑞隆以43.9%贏過柯志恩的32.3%，差距11.6%，無明確意見者佔23.8%。

廣告 廣告

柯志恩下午在國會群組以錄影回應表示，對所有民調都表示尊重，這一次媒體委託山水民調發布結果，其中有趣的事情，因為在1月13日民進黨初選時，也採用山水民調，那時候賴瑞隆贏她大概30幾個百分點，怎麼兩個禮拜時間突然只贏11個百分點？

柯志恩說，這半個月來，賴瑞隆為什麼民調衰落的這麼多，是發生了什麼事呢？還是山水民調不太可信？這點倒是值得後續觀察。

更多太報報導

被兒子前女友爆料「前任的媽媽太可怕」 柯志恩回應了

黃國昌喊藍白合：拉下賴瑞隆 陳其邁低調避談

高雄保衛戰開打…賴瑞隆稱民調非唯一 柯志恩拚政見搶中間選民