與輝達完成議價後請辭選新北市長？李四川：會再跟大家報告

2026年新北市長選戰，台北市副市長李四川被認為是國民黨的熱門人選，他的動態也引發關注。李四川今天（6日）對外說明與輝達的權利金議價進度，被問及之後是否會請辭，他回應，先把輝達的事情完成，事後的狀況會再跟大家報告。

外界關注李四川是否參選新北市長。（圖／中天新聞）

近期各政黨都積極布局新北市長選戰，民進黨徵召立委蘇巧慧，民眾黨則推派黨主席黃國昌，反觀國民黨的人選仍舊未定。同時，由於新北市副市長劉和然也有意爭取參選，國民黨內部還需進行協調，令基層感到焦慮。對於外界關注「李劉會」，新北市長侯友宜表示，我們會一切按照時間跟節奏，一步一步往前走。

李四川。（圖／中天新聞）

李四川今天下午說明與輝達議價的相關情形，面對媒體追問是否會在完成議價後宣布請辭，他表示，「我今天大概把輝達的部分做一個完成，事後的狀況我會跟各位做個報告，謝謝大家。」

