與輝達談判後！ 傳SK海力士將HBM4價格上調50%以上





綜合外媒報導，SK海力士昨（5日）宣布，已與輝達（NVIDIA）就明年供應的高頻寬記憶體（HBM4）完成價格與數量談判，根據知情人士透露，HBM4的供應價格將較HBM3E高出50%以上。

根據《華爾街見聞》等媒體報導，SK海力士在與輝達的HBM4供應談判中佔據上風，SK海力士向輝達供應的HBM4單價約為560美元，高於市場此前預期的500美元，超出預期逾10%，較當前HBM3E（大約370美元）高出逾5成。

報導引述研究機構Counterpoint Research的報告指稱，SK海力士在今年第二季度以62%出貨佔比穩居全球HBM市場第一，緊追在後的則有美光科技（21%）以及三星電子（17%），根據SK海力士產品路線圖，HBM4已於9月完成開發並投入量產，預計於今年第四季度開始出貨，明年起全面擴大銷售。

有韓媒報導指出，隨著HBM及通用DRAM價格大幅上升，加上全球人工智慧基礎設施擴張，SK海力士與輝達完成HBM4價格與供應談判，預計將推動其2026年業績再創新高。

值得一提的是，SK海力士上週公布第三季度財報，營收與利潤皆創下歷史新高，根據該公司透露，由於客戶對AI基礎設施的投資增加，整體記憶體需求顯著成長，高附加值產品如12層HBM3E與伺服器用DDR5銷量攀升，帶動本季度業績再次刷新紀錄。

