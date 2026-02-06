與輝達談定權利金 李四川曝最快2/11簽約

▲北市副市長李四川宣布與輝達談定122億權利金。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02.06）

[NOWnews今日新聞] 台北市政府今（6）日宣布，跟美國輝達 (NVDA-US)總公司完成議價，總金額122億元。預定最快11日與輝達完成簽約，若來不及，將在13日農曆春節前完成。

北市府今日下午舉行臨時記者會，由副市長李四川說明與輝達議價成果。李四川表示，今日中午市府跟美國輝達總公司就北市科 T17、18議價，原則上以122億完成。 今日議價完了以後，因為輝達的總公司還必須就合約做往上走他們的程序。 議定大概最快會在11號簽約，如果來不及大概在13 號之前，也就是農曆的過年放假之前一定會完成。

李四川說，有關於議價122億部份，當初他在議會也做報告，原則上就跟新壽解約完了以後， 市府跟輝達粗估的部分是125 億以下，原則上，這裡面本來跟新解約款項裡面，大概輝達原來要成概括承受是14億多元，中間有一個營業稅大概 1.6 億，後來市府有跟中央澄清這1.6 億是可以退還給市府的，所以現在輝達所承接的概括承受大概 12 億多元，所以122 億是含這個 12 億多元概括承受的錢，原則訂定這樣的權利金。

針對簽約儀式形式，李四川說，今天剛議價完成，有關簽約的儀式可能輝達美國公司還要跟他們的上層去做溝通，原則上是跟他們的子公司來做簽約，原則上市府還是會配合雙方的協定，只要能夠簽約市府都會來協商配合。

