與連晨翔陷情感危機 劉品言重逢初戀男友當眾告白

【緯來新聞網】連晨翔與劉品言在TVBS 原創劇集《舊金山美容院》中陷入情感危機，劉品言大學初戀男友張耀仁10年後回歸，讓連晨翔感到前所未有的不安。最讓人心碎的一刻，是意外聽到林麗穎向高柏瀚吐露後悔當初分手，甚至當眾告白：「我們沒有完成的愛情，可以繼續嗎？」這句話像一記悶棍，江之浩選擇默默轉身離開，也讓觀眾替他揪心得喘不過氣。

連晨翔(左)與劉品言的感情路 有不少阻礙出現。（圖／TVBS提供）

另一方面，重新出發的連晨翔遇見賞識自己的電視製作人孫淑媚，對方不僅提出參加美食競賽節目的機會，更大方稱讚他的才華與魅力，完全不掩飾自己的好感。日前連晨翔接受採訪，透露君倪是之浩的初吻，笑說：「江之浩和君倪之間是曖昧或是悸動，大家可以期待一下。」

涵冷娜(左)要求章廣辰與方志友分手 雙方起爭執。（圖／TVBS提供）

此外，劇中章廣辰飾演的鄧惟宇，一路以沉穩、低調的姿態在家族鬥爭中生存。母親涵冷娜一路推波助瀾，為他除去兄姊的阻攔，成功把兒子推上集團副總的位置。章廣辰談起接演這部戲的原因，因劇本及人物的多層次設定深深吸引他：「劇中角色的心路歷程很有趣，有讓人意想不到的反轉。」接著一本正經地開玩笑：「還有需要賺錢！」



提到拍攝最難的事，章廣辰認為是與飾演自己母親的涵冷娜對戲，為了展現母子關係的疏遠，沒有特別與對方互動。但真正讓他驚訝的，是得知涵冷娜年紀其實只大他五歲：「她真的很年輕，原本以為至少大我一輪！」



《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出。

