「與那國島之於金門」 沖繩電視台訪金門 看離島防禦

位在日本沖繩縣的與那國島，因為最靠近台灣，被日本視為「台灣有事」的最前線，它的地位，有如金門對於台灣的重要性。因此日本沖繩電視台，特別走訪金門製作報導，用「與那國島之於金門」的角度，來探討離島防禦。

金門作為兩岸對峙前線，既擁有豐富的戰地風情，也維持著與對岸緊密的民生連結。金門獅山砲陣地的八吋榴彈砲吸引眾多遊客拍照合影，而全長2.5公里的金城民防坑道則見證了戰地政務時期人人皆兵的歷史。近期，來自沖繩的日本電視台記者特地前往金門採訪，希望了解當地居民對兩岸關係的真實看法，尤其是在日本首相高市早苗發表台灣有事言論後，金門人如何看待自身的地緣政治處境。

金門的戰地風情吸引了許多觀光客，他們在獅山砲陣地觀賞砲操表演時紛紛拍手叫好，美軍援助的八吋榴彈砲更成為遊客爭相合影的焦點。導覽員表示，在戰地政務時期，16歲到55歲的金門男性和50歲以下的女性都必須參加民防隊，體現了「人人皆兵」的精神。金城民防坑道是由先人開鑿建造的，狹小幽暗的通道內仍堆放著物資與軍用品，保存了珍貴的歷史記憶。

學校老師認為，由於台灣與大陸之間仍存在摩擦，希望學生通過參觀這些戰地遺跡，不要忘記祖先以及民防隊的歷史。這些戰後遺跡不僅吸引了遊客，最近還引起了來自沖繩的日本電視台記者的興趣。琉球朝日放送記者塚崎昇平在採訪中指出，金門海岸仍保留著防禦中國軍隊登陸的軌條砦，從那裡可以看到中國廈門的景象。日媒此行是為了深入了解這座與大陸廈門隔海相望的前線陣地。

金門縣居民表示，他們已經習慣了台灣與中國之間的關係，並經常利用小三通到對岸去觀光和採購。日媒對島上居民對中國大陸的看法特別好奇，因為金門雖然是兩岸對峙的第一線，但過去的小三通和兩岸通水等政策也顯示當地與大陸有著緊密的連結。

另一位金門縣居民強調，由於金門過去是戰地，所以希望以和平方式維持現狀，不要互相激怒，讓雙方都能在經濟上獲利，避免任何戰爭。兩岸是否會兵戎相向以及開戰後的應對策略，正是日本政壇當前激烈交鋒的話題。日本首相高市早苗於11月7日表示，如果是動用戰艦伴隨使用武力的情況，可能構成存亡危機事態。

金門縣無黨籍議員董森堡在接受日媒採訪時表示，他認為金門現在有點像是緩衝區。如果中國大陸攻擊金門馬祖或澎湖等任何一個離島，在戰術上可能取得勝利，但戰略上會造成錯誤和失敗，因為這可能導致外國勢力介入以及加速台灣獨立的可能性。董森堡還提到，金門與廈門的互動由來已久，在1949年之前可能比現在還頻繁，許多當地居民曾經需要經由廈門前往東南亞工作，從歷史脈絡來看很難完全切割兩地關係。

日本媒體選擇在高市早苗的台灣有事言論發酵之際，來到距離對岸不到10公里的金門，傾聽當地人的故事、了解這片土地的歷史，希望獲得更多第一手的真實觀點。

