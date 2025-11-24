與那國島佈署飛彈部隊！她盤點護台防空火網

▲日本防衛大臣小泉進次郎表示陸上自衛隊在與那國島部署03式中程地對空飛彈（Type 03 Chu-SAM）的佈署持續進行當中。（圖／陸上自衛隊官網）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，觸動中國敏感神經。日本防衛大臣小泉進次郎在周末來到沖繩縣軍事基地視察，重申在與那國島地佈署飛彈部隊和電子戰部隊的規劃。財經網紅胡采蘋盤點，若與那國島03式地對空防空飛彈佈署後，將形成一個防空火網。

根據NHK報導，小泉進次郎強調，計畫佈署於與那國駐屯地的部隊，是為了守護島嶼安全；藉由佈署部隊，有助降低日本遭受武力攻擊的可能性，那些聲稱會提高地區緊張的說法並不成立。目前正穩步推進準備工作，未來將把具體的時程告知當地居民。



與那國島距離台灣約 110 公里，計劃部署 03 式中程地對空飛彈（中型 SAM），該飛彈可攔截飛機和彈道飛彈。

胡采蘋表示，只要打開地圖就可以知道，與那國、石垣、宮古島，其實就是宜蘭往東的一系列小島，與那國距離宜蘭只有110公里，這跟宜蘭礁溪到花蓮太魯閣的距離相當，是一段非常短而能充分協助攔截飛彈與戰機的距離，相當於台灣的國防範圍往後延伸了好幾百公里。

胡采蘋提到，過去這系列日本島嶼已經部署了12式增程反艦飛彈，可以從陸地發射飛彈打擊航空母艦在內的中共軍艦，增程就是從200公里增加到1000公里射程，這讓台灣南北兩端的弱點得到了後方一系列的鞏固。她點出，台灣的海防弱點在南北兩端，是因為台灣海峽平均深度只有50公尺，根本是一個大靶場，所有船艦一目了然。要到南部的巴士海峽和東北部的琉球海溝才是危險的地方。

她也強調，與那國島上的反艦飛彈根本不需要1000公里射程，往北打400公里可以直接打到福建寧德，往北750公里就是上海，再往北就是長崎、鹿兒島的責任範圍。而03式地對空飛彈則是防空飛彈，敵方的飛機和飛彈都是攔截範圍，與那國島上的03式可以跟台灣的自製的天弓飛彈、台灣採購的美軍愛國者飛彈，形成一個防空火網。03式表定的射程是對空50公里，但是在俄烏戰爭後，日本已經有升級03式飛彈攔截超音速武器的計畫。

胡采蘋最後吐槽，感謝薛劍打嘴砲，感謝劉勁松中山裝插口袋，在日本洶湧的民意之下，高市內閣等於是拿到綠燈，想做什麼都有民意支持。

