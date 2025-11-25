與那國島部署防空飛彈老共氣噗噗 派無人機穿我東部空域「刺探敵情」

〔記者陳治程／綜合報導〕日本新任首相高市早苗日前因發表「台灣有事說」後，引發中國政府強烈反彈、雙方關係一時緊繃；無獨有偶，日本防衛大臣小泉近次郎日前訪視自衛隊與那國島駐地，間接證實當地已部署防空飛彈，再讓中方氣到跳腳。對此，防衛省統合幕僚監部今日表示，昨日偵獲一架中共無人機穿越我東部外海，引發日方戰機緊急升空攔截防「刺探敵情」。

防衛省統合幕僚監部今日指出，自衛隊24日偵獲一架疑似中共無人跡飛越台灣東部外海和與那國島之間的空域，航空自衛隊戰機隨即緊急升空應對，遂行攔截；另一方面，國防部昨日也在東部海空域掌握到共機行蹤，在下午2時至5時間，分別偵獲直升機、無人機各一架，在時間點上相對敏感。

就在前(23)日，日本新任防衛大臣小泉進次郎搭乘C-2運輸機，南下視導自衛隊在西南諸島的駐地，期間，小泉證實自衛隊已在離台灣僅110公里的與那國島駐地中，部署03式防空飛彈系統，被外界視為「台灣有事」的防禦作為，引發中國外交部大動作抨擊，發言人毛寧直言，日方此舉是在製造區域緊張情勢、挑動軍事對立，動向極其危險。

此外，日本自民黨首相高市早苗先前公開發表「台灣有事論」，也同樣踩到中方政治紅線，促使致函聯合國指控其言行破壞外交關係，中國官媒《人民日報》也以專評警告，揚言不排除採用更嚴厲的反制措施，讓國民為高市早苗的言論付出沉重代價。

