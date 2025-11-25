與那國島部署03式中程防空導彈 小泉進次郎：旨在防禦
[Newtalk新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎25日在記者會上回應中國外交部對日本計畫在沖繩縣與那國島部署自衛隊導彈部隊的批評。中國外交部此前稱此舉「刻意製造地區緊張」，並指這些導彈具有攻擊性。小泉則強調，此次部署的導彈部隊屬防禦性，並非針對他國，「不一樣就是不一樣，必須對外明確說明」。
與那國島位於日本最西端，距台灣約110公里。小泉說明，計畫部署的是03式中程防空導彈部隊，具備攔截彈道導彈與擊落飛機能力，這種部隊已在日本多地部署。他同時重申對中國持對話開放態度，希望在防務層面能保持坦率討論與溝通。
小泉23日曾親訪與那國島，視察陸上自衛隊駐地，並與當地首長會面，尋求提升自衛隊防衛能力的理解與合作。
此外，24日，防衛省統合幕僚監部指出，一架疑似中國無人機飛越與那國島與台灣之間的空域。作為應對，日本西南防空部隊隨即派遣航空自衛隊戰鬥機進行監控與攔截。
更多Newtalk新聞報導
老共幫了高市？！日防相小泉訪與那國島 部署03增程飛彈「亮綠燈」
中國遊客不來根本不怕！矢板明夫：台灣人去日本的需求直接暴衝
其他人也在看
中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 小時前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 7 小時前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 12 小時前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文當家會懷念朱立倫的好？陳學聖舉例「2022這件事」！
論壇中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文甫上任，即將面臨2026年的選舉提名難題，國民黨跟民眾黨說好要合作，雙方黨主席也見面會談，不過要怎麼禮讓也是國民黨的難題之一，據媒體報導，鄭麗文就職後其實已有定見，「百里侯」限縮在宜蘭縣、新竹市，最多再加個嘉義市，民眾黨主席黃國昌的新北市長大夢恐怕破碎。國民黨前立委陳學聖在《頭家來開講》節目上就直言，「鄭麗文恐怕指揮不動藍營地方想參選的人」。民視 ・ 11 小時前
2026台南市長已明朗？沈政男：這局就是「她」的了
根據TVBS民調中心的民調顯示，在2026年台南市長選舉可能人選中，民進黨陳亭妃領先國民黨謝龍介達13個百分點，較9月時的5%差距再度拉開。精神科醫師沈政男在臉書發文分析，5%的差距只是受台南風災與總統賴清德雜質說等短期因素影響，當這些因素淡去後，選情便回歸基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10%至15%的常態。中天新聞網 ・ 10 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 1 天前
「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱 台灣人刷一排日料照
日中關係降至冰點，中國還再次禁止日本水產品進口，不過台灣展現台日友好，總統賴清德率先力挺，大啖日本水展品獲日網友大讚。隨後外交部也跟上發布爆紅的貓咪迷因「你好，我吃一點」，還是雙語版，吸引百萬人點閱。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
澤倫斯基發文感謝川普 英法德也提案與美差很大
路透社報導，英國、法國和德國已經針對美國的俄烏戰爭和平計畫，提出修改版本「反提案」。在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「感謝川普總統提供的協助」。（戚海倫報導中廣新聞網 ・ 1 天前
「你好我吃一點！」外交部貓咪迷因圖挺日水產獲台日百萬網友按讚
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，北京跳腳呼籲民眾勿前往日本旅遊後又祭出全面禁止日本水產品進口等複合式經濟報復，我國隨即展現對日本的堅定支持，22日外交部在官方各大社群平台，發布了一張熱門網路貓咪迷因圖，以中日文寫上「你好，我吃一點」，逾百萬台日網友按讚。 外交部在貼文中指出，此舉是為了「情義相挺」而設計的迷因哏圖，並向日本表達堅定情誼：台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司「持續轉動不斷深化善的循環。」外交部鼓勵民眾一起用具體行動支持海島厝邊（鄰居），強調「壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情 double」。 貼文在短時間內吸引了逾百萬台日網友的熱烈迴響，台灣網友紛紛曬出自己享用各種日本水產的照片，響應外交部的號召。日本網友則被台灣的幽默和溫暖感動，留言表示：「日本的朋友們，我們一起去台灣旅行吧！」、「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉」，也有人說：「台灣對日本的外交做得太好了，既可愛又有策略，跟某個國家完全不一樣呢！」 據了解，「你好，我吃一點」這張以貓咪為新頭殼 ・ 1 天前
共軍渤海灣演習「選此地點有深意」 北洋艦隊誕生地！日防相視察與那國島
中國火箭軍最新影片曝光「東風-61」與「東風-5C」洲際彈道飛彈，並在「渤海」、「黃海」水域展開為期2週實彈軍演，演習地點選在具「勿忘國恥」歷史意涵的山東省「威海港」「劉公島」東部水域。日本防衛大臣「小泉進次郎」也密集視察西南群島，重申捍衛國土安全決心，顯示中日關係持續緊張！TVBS新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？
論壇中心／邱暐琪報導近日，國民黨主席鄭麗文針對「2027年被認為是共軍可能犯台的時間點」的謠言做出回覆，直言若國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，此言論一出讓人引發聯想，外界質疑鄭麗文是否在唱和習近平武統犯台。對此，2026地方選舉將至，藍白是否要合的議題如火如荼，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中關鍵一問民眾黨！民視 ・ 13 小時前
中國海上軍事動作頻頻 演訓時間加碼再加碼 小泉視察西南諸島防衛據點 持續強化列島防衛 明槍易躲暗箭難防？！ 北京資助「琉球學」操作主權輿論｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。 在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
鄭麗文先拜吳石又謁蔣經國 鍾佳濱：她不錯亂地下的人都跳腳
即時中心／顏一軒、李美妍報導國民黨新任主席鄭麗文近期參加統派團體所舉行的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，孰料追悼名單中有前高階共諜吳石而惹議，就連黨內的前青年部副主任丁瑀、前副發言人賴苡任似乎都有不同意見。不過，鄭麗文今（24）日則再以建黨131週年向總裁及蔣經國先生致敬，再度引發外界不少質疑聲浪。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱大酸，她（鄭麗文）不錯亂，（恐怕）地下的人有知恐怕都會跳腳。今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。記者提問，怎麼看鄭麗文今日去跟蔣經國致敬，因為她先前才去追思吳石，蔣經國知道的話，應該會氣死？對此，鍾佳濱回應，「是啊！如果這些人地下有知恐怕都會精神錯亂或跳腳，不曉得今天在另一個世界吳石跟蔣經國如何共處，但在目前中華民國當中，國民黨現任黨主席可以又是去悼念、祭拜『背叛中華民國的叛將吳石』，又要對於中華民國前元首、國民黨前主席祭拜，我想這樣的行為，她不錯亂，地下的人有知恐怕都會跳腳」。記者追問，國民黨前主席洪秀柱今日喊出「兩岸同屬一中」，也覺得日本首相高市早苗「台灣有事，就是日本有事」說好像有點「太冒進」，還認為總統賴清德沒能力應對這麼複雜的國際情勢？鍾佳濱認為，洪前主席說「兩岸同屬一中」早就被中國國家主席習近平打臉，至於高市早苗延續著已故日本前首相安倍晉三的路線，讓日本成為亞太地區安定力量，這也是美國與其他民主同盟國家所樂見的，尤其台灣一向以來跟周邊國家南韓、日本友好，而在台日友好的民間感情基礎之上，高市的發言當然是受台灣、日本民眾肯定。他並強調，從過去以來，台灣跟日本一直是亞洲地區經濟繁榮、國際秩序穩定非常重要的基礎。原文出處：快新聞／鄭麗文先拜吳石又謁蔣經國 鍾佳濱：她不錯亂地下的人都跳腳 更多民視新聞報導蕭旭岑喊「一國兩區」 梁文傑：翻遍2部法律沒看到這4字黃國昌稱「鼓勵選到底」還笑貴人多忘事 蘇巧慧怒嗆：奇怪謠言適可而止致敬黃百韜! 賴總統發文"緬懷國軍而非共諜" 鄭麗文:捍衛國家都該紀念民視影音 ・ 1 天前
高市早苗「衣Q學」受矚！ 坦言花數小時挑G20服裝｜#鏡新聞
日中兩國外交風波越演越烈，但日本首相高市早苗，民調卻持續攀升，日本也再度成為國際焦點，而原因之一，除了高市早苗的外交手腕，一部分也和她的衣著有關。高市早苗這次出發南非參加G20會議，行前她就發文表示，因為曾有議員提醒她，國家門面不能穿得太寒酸，她因此花了好幾個小時挑衣服，甚至考慮要買一套，能替外交加分的戰袍。鏡新聞 ・ 1 天前