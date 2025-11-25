與那國島部署03式中程防空導彈 小泉進次郎：旨在防禦

日本防務大臣(國防部長)小泉進次郎。 圖：攝自小泉脆（資料照）

[Newtalk新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎25日在記者會上回應中國外交部對日本計畫在沖繩縣與那國島部署自衛隊導彈部隊的批評。中國外交部此前稱此舉「刻意製造地區緊張」，並指這些導彈具有攻擊性。小泉則強調，此次部署的導彈部隊屬防禦性，並非針對他國，「不一樣就是不一樣，必須對外明確說明」。

與那國島位於日本最西端，距台灣約110公里。小泉說明，計畫部署的是03式中程防空導彈部隊，具備攔截彈道導彈與擊落飛機能力，這種部隊已在日本多地部署。他同時重申對中國持對話開放態度，希望在防務層面能保持坦率討論與溝通。

廣告 廣告

小泉23日曾親訪與那國島，視察陸上自衛隊駐地，並與當地首長會面，尋求提升自衛隊防衛能力的理解與合作。

此外，24日，防衛省統合幕僚監部指出，一架疑似中國無人機飛越與那國島與台灣之間的空域。作為應對，日本西南防空部隊隨即派遣航空自衛隊戰鬥機進行監控與攔截。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

老共幫了高市？！日防相小泉訪與那國島 部署03增程飛彈「亮綠燈」

中國遊客不來根本不怕！矢板明夫：台灣人去日本的需求直接暴衝