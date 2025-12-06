與那國島飛彈 小泉質疑北京跳腳時機有貓膩

▲日本防衛大臣小泉進次郎（圖中間者），上月23日視察沖繩縣、包含與那國島在內的駐屯地，重申在此地部署飛彈部隊和電子戰部隊的規劃。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月初在國會的「台灣有事」相關表態，觸動中國敏感神經，加上日本防衛大臣小泉進次郎上月23日視察「台灣有事」最前線-沖繩縣與那國島時，重申在當地部署飛彈和電子戰部隊的規劃，讓北京再次暴怒抗議。不過，小泉進次郎5日接受《富士電視台》訪問時直言，相關部署計畫3年前就已制定，不解中國為何現在才跳腳，不排除帶有「其它政治意圖」。



小泉進次郎在節目中提到，與那國島的飛彈部署計畫3年前就已擬定，當時中國並沒有激烈反彈，而且這次部署的是「地對空飛彈系統」，專門用來攔截侵犯日本領空的不明飛行物，完全是出於自身防衛目的，射程也無法到達中國本土。



對於中國的指控，小泉進次郎提醒，有些媒體盲目採信、散播中國方面的說詞，可能無意間製造出「對日本不利」的輿論，讓北京真正的意圖得逞，警告應冷靜分析當前局勢，否則日本國內恐陷入分裂、混亂的局面。

小泉進次郎強調，在這種情況下，必須沉著、穩健的履行日本防衛職責，有些與那國島的居民可能感到相當焦慮，他已直接和當地首長溝通，並在4日舉行了說明會，感謝島上居民接受自衛隊設施，日本政府將繼續努力，讓居民理解部隊未來部署的動向與重要性。

