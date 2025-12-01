與邱澤世紀婚禮落幕！許瑋甯首度發聲：一切都很美好

許瑋甯與邱澤上月28日補辦婚宴。（圖／東森娛樂）





女星許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，2021年兩人宣布結婚，並於今年8月迎來寶貝兒子Ian，上月28日夫妻倆在台北文華東方酒店補辦婚宴，演藝圈不少藝人皆受邀出席，如今婚禮正式落幕，許瑋甯今（1）日晚間也首度發聲。

許瑋甯在IG限時動態分享婚禮內部畫面，幸福寫下：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛有溫暖，謝謝你們的全然給予和放縱，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」足見對於婚禮的感動。

許瑋甯婚禮落幕後首發聲。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

從許瑋甯分享的照片可見，婚禮現場佈置得十分用心，她與邱澤的主桌放有白色花朵及蠟燭，看起來相當溫馨，天花板也垂落著白色布幕及白色花朵點綴，照片中未出現任何人影，看似十分奢華且浪漫。

事實上，許瑋甯與邱澤婚禮當天就吸引不少關注，其中許瑋甯在背景音樂〈愛情你比我想的閣較偉大〉響起時熱舞走向邱澤的一幕，在社群平台掀起不少討論，而邱澤在婚禮誓詞中說道，「我希望下輩子我經過妳身邊的時候，妳可以認出我。我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝」，更是讓新娘許瑋甯及現場好友當場感動泛淚。



