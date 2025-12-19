與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分

向佐分享認識郭碧婷過程。（圖／翻攝自向佐微博）





香港娛樂大亨向華強、陳嵐的兒子向佐，與台灣女星郭碧婷結婚6年，婚後育有1子1女。他日前接受陸媒訪問，分享與妻子是在2017年的巴黎時裝周相識結緣的，本來不認識的兩人，卻因為一場跌倒意外種下緣分，過程宛如偶像劇劇情般浪漫。

向佐表示，當初兩人並不認識，在巴黎時裝周上被時尚媒體湊在一起受訪，卻要假裝認識很尷尬；後來下樓梯時，郭碧婷因為穿著高跟鞋沒踩穩，差一點跌倒的時候被他緊急扶起來，兩人因而相識、交換聯繫方式。但向佐說在巴黎要約她都被拒絕說沒有空，直到一年多之後才在綜藝節目重逢。

廣告 廣告

被問到最後怎麼成功追求郭碧婷，向佐說剛開始是被大家拱追她，節目結束後就才開始表示，他是真的喜歡女方；至於養育2個小孩的心得，他說自己很信任老婆，交由她管理家中經濟、孩子未來開銷規劃等等，自己的工作是負責賺錢。



【更多東森娛樂報導】

●陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

●遭批跟大S孩子搶汪小菲家產！馬筱梅秀「7個月孕肚」正面反擊

●柯震東暗巷慘遭圍毆！超大咖影帝「毀容現身」出手了

