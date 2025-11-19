與鄭麗文峰會 黃國昌：2026選舉用最大誠意最好方式選出最強團隊

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文今（19）日進行主席高峰會，黃國昌發言時首先表示，民眾黨與國民黨的確是兩個獨立不同的政黨，但是這不會成為阻礙兩個政黨為了國家、人民，為了我們心心念念、心愛的這塊土地共同合作，兩黨法案合作有良好基礎，而地方政治上，兩個不同的政黨，是絕對有可能，為台灣共同未來而攜手努力奮鬥，最後想利用這機會報告，「我們一定會用政策、願景、理念，當作雙方繼續邁進」，就像他送的堅若磐石的水泥，進一步構築未來合作的藍圖，同時在這基礎上，面對2026選舉，民眾黨一定會用最大誠意、最好方式，選出最強團隊，讓人民過最好生活。

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文舉行峰會。（圖／方炳超攝）

藍白黨魁今天舉行峰會，峰會一開始，鄭麗文贈黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行，黃國昌則贈送由本土藝術家用水泥作為基座製作的鎢絲燈，表示要給台灣光明未來。

而鄭麗文首先發表談話後，輪到黃國昌發言。黃國昌稱，今天非常高興跟榮幸跟鄭麗文一起坐在這，用行動向台灣人民宣誓，一起用行動顧台灣。民眾黨跟國民黨的確是兩個獨立不同的政黨，有不同的過去、不同的背景，也有不同的政策，但這不會成為阻礙兩個政黨，為了國家、為了人民、為了我們心心念念、心愛的這塊土地共同合作。

黃國昌說，在民主政治之下，政黨一定會有競爭，但競爭不需要惡言相向的競爭，這競爭更不需要是你死我活的競爭，政黨彼此之間的競爭，可以帶給這個國家更良性的進步，但最重要的事情是，當前台灣內外交迫關鍵時間點上，為了要回應主流民意，為台灣國家安全，為了要讓人民、下一代真正可以看到未來，兩黨競爭不是也不應該是零和賽局，應該要共同思考，為了更高的價值、為了大局，如何攜手合作，給在這塊土地生活的人民更好的政治、更好的期許。

黃國昌說，今年4月22日，面對高關稅，他跟朱立倫前主席一起坐下來，討論的是如何透過跨黨派合作，彼此智庫能對接提出影響報告，事後證實我們所說是對的。而在同一時期，一個民主產生的政府，對在野黨立委發動無差別大罷免，把台灣民主推向懸崖邊緣，共同捍衛台灣民主第一線，「我們計較不是個別政黨政治人物的得失」，看重的是台灣的民主憲政，「當時全黨全力投入，我們承擔實作沒有藉口，不會迴避」，而當時鄭麗文沒有公職、黨職也跳出來登高一呼，籌組在野大聯盟，讓台灣社會看到我們可以跨越黨派，甚至跨越不同階層。而大罷免結果原以為會讓民進黨政府謙卑傾聽民意，但沒想到看到的卻是，賴清德政府繼續用司法追殺政治競爭者。

黃國昌表示，面對蠻橫的政府、把不同意見打成雜質的總統，必須深刻思考接下來該怎麼辦，要如何拯救屬於我們自己的國家。過去這一年多，民眾黨立院黨團跟國民黨團在國會攜手合作。而地方政治上，兩個不同的政黨，是絕對有可能，為台灣共同未來而攜手努力奮鬥。面對2026選舉，民眾黨一定會用最大誠意、最好方式，選出最強團隊，讓人民過最好生活。



