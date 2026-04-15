與鄭麗文成國民黨「2個太陽」？ 盧秀燕：今天外面太陽很大

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媒體提問對於與國民黨主席鄭麗文「兩個太陽」看法，盧秀燕(中)說，今天外面太陽倒是蠻大的，讓在場人士一陣爆笑。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕上午主持南區兒少家庭福利館開幕式，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣與南區民進黨市議員陳雅惠等數十人陪同，會後，媒體提問對於與國民黨主席鄭麗文「兩個太陽」看法，盧秀燕說，跟鄭麗文主席「沒有什麼太陽不太陽問題」，不過今天外面太陽倒是蠻大的，提醒大家多喝水避免中暑。

盧秀燕在開幕式多次強調，她年底卸任前台中公托要做到60個、29個行政區「區區親子館」，「要出錢的重工都做完了，要江啟臣繼續做下去」，隨後針對她與鄭麗文「黨內兩個太陽」看法，盧秀燕說，身為市長也是中華民國國民，為國家盡心盡力，只要為台灣好都是她的本分，都應該要做。

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盧秀燕表示，相信鄭麗文主席在她位置上也是同樣看法，「我們兩個只是盡自己本分，沒有什麼太陽不太陽問題，不過今天外面太陽倒是蠻大的，提醒大家多喝水避免中暑。」

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