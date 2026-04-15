白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
與鄭麗文成為國民黨「兩顆太陽」？ 盧秀燕妙答：太陽很大、小心中暑
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
台中市長盧秀燕近期動作頻頻，有人認為國民黨現在有兩顆太陽，一是黨主席鄭麗文、一是盧秀燕。盧秀燕今（15）日受訪時巧妙回應，她貼心提醒今天外面太陽蠻大的，要大家多喝水，避免中暑。
盧秀燕表示，她身為市長、也是中華民國的國民，所以為國家來盡心盡力，只要為台灣好，都是她的本分，都應該要做。盧秀燕強調，相信鄭麗文主席在她的位置上，也是同樣的看法，所以兩人只是盡自己的本分，沒有什麼太陽不太陽的問題。
另外針對昨日立法院通過《兒托法》修正案，盧秀燕受訪時也特別感謝立法院回應地方的需求，她解釋，過去的《兒托法》對於虐待小朋友的刑罰非常地輕，也不可以公布加害者的姓名；如今修法之後，未來將提高刑責、強制公開姓名，因此這是一個進步的立法。
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李貞秀突開撕民眾黨 網翻出唐綺陽「不演的火牡羊」貼文驚呆
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