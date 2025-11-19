與鄭麗文會談1小時 黃國昌：藍白絕對能合作

走過2024總統大選的「藍白破局」，迎向2026地方大選，今天（19）下午，新任國民黨主席鄭麗文，與民眾黨主席黃國昌，共同舉辦「在野峰會」，談論共同理念與2026地方大選的合作策略。而這場一個小時的會談，藍白兩黨採「全程公開」，黃國昌也在會談中強調，兩黨縱使理念不盡相同，但一定能合作。

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文，11/19在兩黨峰會上，確立2026大選合作目標。(圖/TVBS)

這場為時一小時的會談全程公開，雙方互贈禮品，表達合作誠意，也傳遞政治訊息。黃國昌贈送鄭麗文「水泥鎢絲燈」，象徵根基穩固，「共同為台灣點亮一盞燈」；鄭麗文則回贈「藍白雙鵲彩盤」，期盼兩黨合作圓滿。

鄭麗文在會談中強調，兩黨合作不是為了合作而合作，更不是為了位子，不會因為遊戲規則導致鷸蚌相爭，讓劣幣驅逐良幣。她呼籲國民黨上下所有同志要有心理準備，一旦最強人選不是自己時，也能放下小我。鄭麗文更表態，誰敢破壞藍白合作，就算是自家人也不惜處分。

黃國昌則說，會面前的確有跟柯文哲討論過相關事宜，他說，儘管兩黨理念不盡相同，但絕對能為台灣未來攜手合作，雙方已設定2026年地方選舉並肩作戰的戰略目標。

黃國昌也透露，後續將責成民眾黨智庫向國民黨政策會請益，確立2026選舉的合作基礎。而作為志在參選新北市長的人選，黃國昌以身作則表示：「如果男主角不是我，千萬不要擔心黃國昌會扯後腿，我會跳到第一線，用最大的力量輔選。」

雙方達成共識，將不吝相互輔選，並建立核心幕僚對接，2026大選，藍白合的善意，從鄭主席上任第19天開始堆疊。

