與鄭麗文會面？柯文哲：我非黨主席 有機會就見面

前民眾黨主席柯文哲（左2）今（4）日陪同黨籍嘉義市長參選人張啓楷（右2）到嘉義地方跑行程。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞]

佈局2026選舉，藍白有意合作，前民眾黨主席柯文哲今（4日）被問到是否有意與國民黨主席鄭麗文安排會面，他說，至今為止還沒安排，並稱他也不是黨主席，私下見面OK，有機會就見面。

柯文哲上午陪同民眾黨嘉義市長參選人張啓楷赴嘉義城隍廟參拜，會前接受媒體聯訪，媒體提問，在嘉義市長選舉「藍白合」，目前雙方整合的進度如何？柯文哲是否將與鄭麗文安排見面？柯文哲回應，跟鄭麗文見面這件事，他到現在為止還沒有安排，因為他也不是黨主席，理論上，如果按照正規制度來，是黨主席對黨主席；私底下見面OK，有機會就見面，還是按照機制處理。至於嘉義市長選舉的「藍白合」問題，他則笑說，還是當事者來講最清楚，並要張啓楷回應。

張啓楷表示，兩黨對於在嘉義市「藍白合」都已釋出善意跟誠意，兩黨有協調小組，按照原來的步驟來做。走到現在有意參選的人，都兄弟登山、各自努力，民眾黨已徵召他參選嘉義市長，總幹事（指柯文哲）已經下來Long stay、強力輔選，這兩年大概看得到他非常積極地在握每一隻手，幫鄉親服務。

張啓楷直言，國民黨內部若有人要參選，他們的機制是會盡快跟三個人做協調，選出一個最強的人，然後透過兩黨的機制，再進一步看是用協調方式產生，或透過民調來做。事實上，整個步驟是非常清楚的，現在當然是因為柯文哲這兩天下嘉義後，國民黨內部可能更關注這件事，甚至好像民進黨也開始見縫插針，「可是挑撥不了的！」因為制度非常的明確、非常健全。

張啓楷指稱，國民黨應會在最快的時間點裡，就目前檯面上曾經講過要參選的三位候選人協調出一位來，之後，兩黨會坐下來，推出一個最強的人，只要在野黨藍白合，一定有機會在民主聖地、在嘉義市，取得最後的勝利。

