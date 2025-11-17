與鄭麗文預計11/19見面！ 黃國昌：重新思考如何團結台灣

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨主席黃國昌昨(16)日證實，將與國民黨主席鄭麗文會面，並且全程公開，今(17)日也確定日期，將在19日下午舉行會面，具體地點則有待兩黨同仁場勘後，再向大家報告。

黃國昌今日表示，目前預定時間是19日下午，需要請媒體朋友多諒解，因為兩黨主席見面，雙方幕僚以及黨務主管有很多細節要先安排，因此兩黨的黨務主管會先去場勘，之後再跟各位報告確切地點。

黃國昌認為，一開始與鄭麗文交換意見，雙方一定都是談目標、願景、政策，這是台灣人民所共同期待的，當民進黨政府把國家搞得四分五裂的時候，更應該冷靜下來，重新思考如何團結台灣。

黃國昌表示，他昨天在基隆參加地方聯合治理論壇致詞時也說過，2012年蔡英文女士以民進黨黨主席及總統參選人的身份表態，協商式民主、大聯合政府是未來應該走的方向，唯有如此才能真正團結台灣，但民進黨過去所主張的理念、政策，如今在黨主席賴清德領導下，變成用各式各樣的方式進行抹黑與攻擊。

黃國昌呼籲民進黨，與其抹黑民眾黨與其他在野黨，不如回家好好溫習一下，當初民進黨是怎麼主張的，「不要一天到晚用今天的民進黨，在打臉昨天的民進黨。」

