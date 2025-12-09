與鄰居有嫌隙涉持刀砍人 雲林男遭收押

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣王姓男子與鄰居陳姓男子素有嫌隙，王男昨天看到陳男駕車返家，持刀砍人，導致陳男頭部受傷；警方獲報將王男以現行犯逮捕，檢方認為，有反覆實施之虞向法院聲押獲准。

雲林地檢署今天表示，王姓男子（43歲）與陳姓男子（63歲）為鄰居，因王男認為遭陳姓男子及其家人監控、跟蹤，雙方素有嫌隙。警方曾多次受理妨害自由、妨害名譽、毀損等案。

檢方說，王姓男子昨天上午11時許，看到陳姓男子開車返回住處，直接徒手將陳男強拉下車，並以手臂勒住對方脖子，再持刀朝陳男頭部揮砍，造成陳男頭部有頭皮撕裂傷。

雲林縣虎尾警分局獲報後旋即到場，以現行犯逮捕王姓男子，並扣得作案菜刀1支。

雲林地檢署檢察官黃眹瑋訊問後，認為王姓男子涉犯殺人未遂、恐嚇等罪，且與陳姓男子一家人素有糾紛，曾揚言要對陳家人不利，所以有相當理由認定王姓男子有逃亡、反覆實施之虞，因此昨天深夜向雲林地方法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署指出，王姓男子涉犯殺人犯行，而殺人罪是10年以上重罪，自115年1月1日起將屬於國民法官案件，因此全案後續將由雲林地檢署國民法官專組團隊協同偵辦此案，確保案件在審理時的完整性。

至於王姓男子有無精神疾病問題，檢方強調，後續將一併調查，以判斷其行為時有無精神障礙或心智缺陷而影響其行為能力。（編輯：李淑華）1141209