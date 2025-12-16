即時中心／林韋慈報導

叱吒中部政壇多年的台中市前議長張宏年，今（16）日驚傳過世消息，他的兒子、市議員張彥彤於早上5點多時向警方報案。張宏年前幾年因為長期服用盛唐中醫含有鉛丹的硃砂中藥導致腦損，與負責人官司纏鬥多年，當時便傳出身體已不如以往，多年來都未出現在公開場合。台中地檢署今日中午相驗後，初步認定死因不明，已排定下週進行解剖，釐清確切死因。











前台中市議長張宏年過去在台中政壇是「喊水會結凍」的人物之一，出身地方政治世家，也積極培養兒子接班，今（16）日早上擔任台中市議員的兒子張彥彤呼喚父親吃早餐，卻發現他沒有回應，才驚覺已經沒有呼吸心跳。

2020年盛唐中醫事件爆發，張宏年與張彥彤一家長年食用含有鉛的中藥，張宏年因此鉛中毒腦損，身體一直未好轉。據了解，張宏年腦部受損超過四成，表達能力出問題、四肢無力、骨質疏鬆嚴重，也因此淡出政壇。一審時盛唐中醫院長呂志霖（原名呂世明）被重判7年6個月，雖支付1485萬餘元跟19名被害人和解，但仍有被害人不願和解，高等法院台中分院二審宣判改判呂志霖應執行5年徒刑、2年徒刑，可易服勞役。



今日台中地檢署表示，此案由台中市警局第三分局中午報驗，經檢察官前往相驗後，認定死因不明，已排定下週解剖釐清。

原文出處：快新聞／與鉛中毒有關？前台中市議長張宏年過世 中檢：死因不明將解剖

