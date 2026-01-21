與錢同行/台美關稅15%誰是最大贏家？台積電560億美元資本支出 供應鏈資金點火！

台美關稅談判日前達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加稅率，與日、韓一致，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。

(圖/中天新聞)

資深股市分析師李永年表示，關稅議題實際上與台積電本身關聯不大，主因在於台積電出口至美國的晶片原本即未被課徵關稅，美方亦難以對關鍵先進製程晶片加徵關稅；反而對其他出口產業影響較為顯著。不過，台積電作為台灣關鍵戰略企業，仍須承擔部分政治與經濟成本，被視為「護國神山」為整體產業穩定付出的代價。

李永年指出，台積電在美國生產晶片的毛利率明顯低於台灣。台灣廠區毛利率約達59%，而美國新廠因人力成本高、折舊負擔重，毛利率僅約8%。即便未來改善，也難以回到台灣水準，顯示台積電勢必犧牲部分獲利，以換取台灣整體產業的國際競爭條件。不過，從產業面來看，赴美擴廠對台積電設備與工程供應鏈具明顯利多，包含無塵室、廠務工程與先進設備廠商，皆有機會受惠新訂單挹注。李永年認為，供應鏈將是此波投資中最大的受益者。

台積電美國廠。(圖/台積電)

在股價與市場走勢方面，李永年分析，短期內（約兩年）台積電不致受到明顯衝擊，主因目前美國既有3座晶圓廠仍在建設階段，新承諾的擴廠計畫多半落在2028年後，屆時美國政治與關稅政策仍存在高度變數。他也指出，若相關消息導致台積電股價出現修正，反而可能是中長線投資人進場布局的良機。

展望2026年台股走勢，李永年預期市場將呈現高檔震盪格局，難以複製前一年單邊上漲行情，操作上宜提高靈活度，採取波段與輪動策略。產業布局方面，除台積電供應鏈外，矽光子、重電與電力設備產業亦因AI資料中心快速擴張、全球電力設備供不應求，而具備長線成長潛力。

對於台積電後市評價，李永年指出，外資對2026年台積電每股盈餘（EPS）預估約80元，若以25倍本益比計算，合理目標價約在2,000元，極端情況下甚至可達2,400元。他建議投資人不必執著於精準低點，可採定期定額或分批布局方式參與成長。

