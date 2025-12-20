與錢同行/2026 Fed還能降息？美元、黃金與市場新風向

隨著美國聯準會於2025年9月啟動降息循環，並於年底前累計三次降息、共調降三碼，全球市場資金流向備受矚目。財經節目《與錢同行》近日邀請投資分析師方鈞老師深入解析聯準會最新政策，並針對2026年美元走勢、黃金與股市發展提出關鍵觀察。

美國聯準會10日 宣布降息1碼。（資料照／新華社）

方鈞指出，12月聯準會利率決策符合市場預期，但釋出的前瞻指引顯示，2026年降息幅度可能僅剩兩碼，使部分投資人感到失望。聯準會在通膨尚未回落至2%目標前，仍需在就業與物價穩定之間取得平衡，因此不敢大幅寬鬆。值得注意的是，聯準會同時重啟購債、進行擴表，雖強調並非量化寬鬆（QE），但已釋放市場資金流動性，卻未明顯提振市場信心。

廣告 廣告

在此背景下，市場開始重新審視高檔資產風險。方鈞分析，只要降息與擴表方向不變，美元在2026年轉弱的趨勢仍有機會延續，而黃金則成為資金關注焦點。近年來全球央行持續增持實體黃金，顯示各國對美元信任度下降，黃金不再只是避險工具，更可能成為未來貨幣體系的重要定錨資產。在美元與美債結構性風險未解之前，黃金長線仍具支撐。

至於股市方面，方鈞認為AI產業並非全面泡沫，但大型科技股因估值偏高、資金推動力減弱，短期震盪加劇，資金有機會轉向中小型相關個股。美股整體不至於立即反轉向下，但高檔震盪將成為常態，投資人需謹慎選擇進場時機，避免追高。

在加密貨幣市場，方鈞提醒，由於其與美股連動性提高，且缺乏實質產值支撐，當市場風險升溫時，往往成為資金撤離的第一站，短期波動風險不容忽視。

整體而言，方鈞強調，2026年市場仍充滿不確定性，資金將更重視風險控管與資產配置，投資人應保持耐心與紀律，因應即將到來的劇烈波動。

完整內容請收看【與錢同行】

延伸閱讀

北捷隨機砍人曝「2疑點」 柳采葳：應有人負起政治責任

疾管署證實「北捷傷者是愛滋感染者」 遭血液噴濺72小時內投藥

卓榮泰突襲視察雙連中山段見警率 要求警政署檢討部署不均