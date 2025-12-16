與錢同行/AI泡沫論又來？長線多頭格局未變

在美股近日出現回檔壓力之際，台股卻延續 AI 概念股帶動的多頭行情，再度突破新高。財經節目《與錢同行》邀請李永年分析市場最新動向，他指出，美股震盪主因包含年底結帳、AI 泡沫化雜音及外資獲利了結等短期因素，但整體多頭架構並未改變，台股中長線仍具成長空間。

李永年表示，美國科技股自 2023 年 AI 浪潮啟動以來大幅上漲，加上第四季進入財務結帳期，華爾街法人普遍選擇落袋為安，並同步釋出 AI 泡沫化訊息，導致輝達股價自 11 月高點回落約 20％，也使台股相關族群受到影響。

根據資料，外資自 10 月起大幅調節部位，10–11 月在集中市場賣超約 4,740 億元，約等於其 5–9 月買超金額的七成。李永年分析，台股自 4 月低點 17,306 點一路攻高至 11 月約 28,544 點，漲幅達 65%，外資在年底前獲利了結「非常合理」。他表示，外資通常會在 12 月 10～15 日前完成結帳作業，預期將於 12 月底至明年第一季逐步回補部位。

李永年指出，從波浪理論來看，美股與台股皆進入第五大波末升段，短線可能進入 6%–12% 回檔，但不會改變長線趨勢；若整理時間延長至 5～8 個月，則屬大波段修正，但修正後仍具續攻力道。他認為，台股 12 月月線「收紅」的機率較大，有望挑戰今年高點 28,800 點附近，「如果 12 月是紅 K，市場會延續第五波走勢，震盪走高至明年 7～8 月，並有望在 2026 年底至 2027 年第一季再創波段新高。」

李永年強調，AI 雖進入多頭後段，但基本面仍強勁：「至少一年內看不到泡沫化的可能。」他提醒，短線回檔屬正常現象，投資人應理解法人操作邏輯，不必因輿論雜音而恐慌。「短期震盪不是壞事，跌深反而讓未來漲幅更強。真正要怕的不是回檔，而是自己被嚇跑。」

