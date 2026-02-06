與鍾文智上酒店找學生妹 南港分局「2線3星」督察組長恐遭拔官

南港分局督察組長李新民被查出接受鍾文智招待上酒店，恐面臨拔官、行政懲處。（截舉自Google Maps）



「鮑魚達人」鍾文智因為涉嫌炒作存託憑證（TDR），不法獲利高達4.7億元，但他卻在獲判30年5月徒刑定讞後潛逃出境，不過檢調後續查出許多警官也涉入此案，南港分局官階達「2線3星」的督察組長李新民，就曾被鍾文智招待去中山區酒店找學生妹飲酒作樂，恐怕除了被拔官外，可能還須面對行政懲處。

與警界關係良好 曾招待督察組長上酒店

鍾文智與警界關係匪淺，與許多警官都很熟稔，他在潛逃後被查出曾招待李新民前往中山區知名酒店「名亨」消費，更與鍾文智多次聚餐，因此被警政署政風室及台北市政府警察局盯上，檢調昨天將他以證人身分傳喚到案，訊後請回。

雖然李新民目前並未轉被告，但身為警局內專辦警紀、查緝色情不法的督察組長，卻與經濟罪犯交好並到酒店喝花酒，被預料可能遭拔官，甚至要面對行政懲處。

警官幫忙偽造簽到紀錄 鍾文智得以潛逃出境

與鍾文智過從甚密的不只李新民，鍾文智多年前因為炒作康友-KY股票被黑吃黑，氣得找上南港派出所副所長黃梓翔幫忙查詢對方個資，再要黑道上門討債，檢方認定黃梓翔收賄，向法院聲押禁見，羈押庭將在今天（6日）下午開庭。

不僅如此，鍾文智當年交保後須每天到派出所報到，但他卻找上前信義分局福德街派出所前副所長李俊良，並透過李介紹古志銘、梁思強等警員、警官，協助他偽造簽到紀錄，讓他得以在被宣告科技監控前能潛逃出境。

