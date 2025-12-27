與阮經天泡湯「坦誠相見」！全裸被認出反應曝 網友狂誇：身材真好

娛樂中心／蔡佩伶報導

網友在日本裸湯巧遇阮經天。（圖／翻攝自小紅書）

43歲男星阮經天出道多年，憑藉偶像劇《綠光森林》、《命中注定我愛你》、《敗犬女王》等劇讓他聲勢大漲，累積許多粉絲喜愛。近日，有網友透露在北海道泡裸湯時，驚喜發現阮經天也在現場，瞬間讓其他網友羨慕不已。

從曝光的畫面可以看到，阮經天留著鬍渣，頭戴毛帽搭配長袖T恤與粉絲合照，該位粉絲發文表示跟阮經天赤裸裸相遇，「只能說身材真好」，同時誇讚阮經天個性親民，透露有路人在泡湯時要求合照，阮經天雖然略顯尷尬，不過也禮貌回應，「現在不行，或許外面可以」。

另一位粉絲則提到最初是在電視劇《綠光森林》注意到阮經天，沒料到竟然可以在泡澡時遇見對方，讓他的心情激動不已，甚至拍完合照還立刻到便利商店印出來，值得注意的是，這位粉絲不只幸運獲得合照，還拿到阮經天的親筆簽名。

另一位網友不只獲得合照，還拿到簽名。（圖／翻攝自小紅書）

