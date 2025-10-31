與防長不合再添1人 參謀首長聯席會議三星中將提前退休

曾任國防部參謀首長聯席會議(JCS)主管戰略計畫和政策的陸軍三星中將麥基(Joseph McGee)，因與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)和 JCS主席凱恩(Dan Caine)屢屢意見不合，決定提前退休。

赫塞斯今年1月接任國防部長以來，已有十多名高級軍官被解職、強迫退休或調任至不太重要的崗位，麥基是其中最新一員。

有線電視新聞網(CNN)率先報導麥基辭職消息，指出麥基在許多議題上與赫塞斯和凱恩意見相左，其中包括川普政府在加勒比海打擊涉嫌走私毒品船隻的行動以及俄烏戰爭。五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)30日向國會山莊報(The Hill)證實，「麥基將軍即將退休，國防部感謝他的貢獻。」

廣告 廣告

據報導，麥基原本負責就長期軍事戰略向凱恩提供建議，10月初被調離 JCS戰略計畫和政策主任職務。CNN報導，麥基過去也曾被提名出任參謀長聯席會議主任，但本屆川普政府就任以來，麥基未再被提名任何四星上將職位。

麥基被解職消息傳出之際，川普政府對委內瑞拉政府的打擊行動和放話不斷升高，並悄悄向加勒比海地區派遣約1萬名士兵、軍艦、戰鬥機和一艘核潛艇，以支持官方所稱的掃毒行動。

在麥基之前離職的將領，是南方司令部司令海軍上將霍爾西(Alvin Holsey)，在10月初宣布將提前兩年退休，據稱主要原因還是他與赫塞斯對於美軍在加勒比海的任務看法分歧。

川普政府以掃毒為由，頻繁攻擊委內瑞拉海岸附近船隻；美軍最近一次行動是在29日。麥基和霍爾西提前離職，代表美軍高級將領對此事失去制衡聲音。委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政府與美國之間的對峙局勢，日益加劇。

今年以來被解職的國防部高層官員包括：前參謀首長聯席會議主席布朗(CQ Brown)、首位女性海軍作戰部長弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)、國家安全局長和國防情報局長等。

更多世界日報報導

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

跨性別華女武士刀「殺妻」 一級謀殺罪成立

JetBlue飛新州航班「突驟降」 緊急降落佛州 至少15人送醫