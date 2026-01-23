與陳亭妃合體 被問是否參選台北市長 王世堅急撇：絕對沒有我

民進黨立委王世堅23日與民進黨台南市長候選人陳亭妃合體共同召開記者會。 圖：翻攝陳亭妃臉書

[Newtalk新聞] 民進黨立委陳亭妃日前在黨內初選擊敗立委林俊憲，取得代表民進黨參選台南市長的資格。其中，被視為「扶龍王」的民進黨立委王世堅則表態力挺陳亭妃，甚至還兩度南下輔選。而王世堅先前也承諾，只要陳亭妃通過初選，就會南下辦見面會，並一起發放兩人的「一馬當先」及「一馬當堅」春聯。對此，陳亭妃與王世堅今（23）日共同召開記者會，王世堅強調，他在初選過程中只是「野草」。至於被問到是否參選台北市長，王世堅則急撇，強調相關人選絕對沒有他。

陳亭妃表示，王世堅1月11日到台南輔選的時候，大家紛紛詢問「一馬當堅」的春聯，當時王世堅直接表示，只要陳亭妃順利通過初選，就一定會再回到台南，如今說到做到，也讓許多支持者相當感動。她表示，在政治上，承諾是否兌現，人民都看在眼裡，這就是「扶龍王」王世堅。

她表示，近期她公布象徵行動力與堅定向前的「一馬當先」春聯，這剛好與王世堅的「一馬當堅」有同樣意涵，就是無論是「當先」或「當堅」，核心精神都只有一個，就是始終站在人民最前線，讓人民無後顧之憂。也因為這次合體見面會，讓「一馬當先」與「一馬當堅」同場亮相，不僅展現彼此的情誼，也象徵雙方共同的政治承諾。

陳亭妃也特別感謝王世堅在農曆新年前行程滿檔之際，仍願意撥空南下，即便只能停留一個小時，但仍可帶來滿滿誠意與溫暖。她強調，這不只是一場活動，而是一個「信守承諾」的具體展現。

對於陳亭妃的讚揚，王世堅則客氣表示，不論是先前初選過程，或者南下發春聯，乃至於下次受邀幫陳亭妃掃街輔選，「我都只是配角」。

王世堅表示，先前掃街過程，他很清晰看到台南鄉親期許，以及對陳亭妃的愛戴，「我當時就認為2026年選戰對於亭妃委員而言，必須在取得勝利前，好好地感謝鄉親熱烈支持；因為從鄉親們的眼神及表情對陳亭妃的期許，其實已經看出來2026大選大勢已定」。

他強調，這場民進黨台南市長初選大戰中，陳亭妃是主角、是紅花，「我是配角，連綠葉都不是，我是野草，因為在初選過程中，有些綠葉被鋤草劑除掉了；身為北部的野草必須從頭到尾一定到台南現場，希望陪著主角紅花走到勝利的那一天」。

除此之外，媒體還追問王世堅是否參選台北市長？王世堅聽聞後直呼「喔喔喔喔喔，我絕對沒有」他表示，民進黨人才濟濟，優秀人選眾多，選舉本就應透過初選機制，讓最具實力者脫穎而出。就台南而言，經過初選後，最強人選就是陳亭妃；至於台北市部分，黨內同樣有許多優秀人才，目前選對小組仍在持續尋覓並與相關人選洽商，但可以確定的是，相關討論中並不包含他本人。

