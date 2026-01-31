與陳亭妃同場送春聯 「扶龍王」高喊：信賴更愛妃

民進黨台南市長參選人陳亭妃（左三）31日找來「扶龍王」王世堅（左四）一起發春聯，王高喊鄉親團結助陳年底勝選。（程炳璋攝）

民進黨台南市長參選人陳亭妃今天(31日)下午2點多再邀請「扶龍王」台北市立委王世堅南下，2人在永康區發送「一馬當先」、「一馬當堅」春聯，上百民眾到場索取，王認為初選已過，現在應喊「信賴更愛妃」，陳承諾扮演母雞角色，願不分派系為每位民進黨議員站台。

陳亭妃在市長初選時因王世堅逆風力挺，臨門一腳一舉勝出，王的「扶龍王」稱號更加穩固，在政壇更添話題性。瞬間成為台南市人氣政治明星。陳亭妃今年發送「一馬當先」春聯，今天(31日)找來王世堅，搭配發送「一馬當堅」春聯，上百名粉絲到場索取，並要求合影。

王世堅強調初選前就是看不過去陳孤軍奮戰，因此喊出「信賴不信邪」，對陳的勝出認為是她1人光環夠強。

對陳亭妃在選後需修補派系裂痕，王世堅認為陳在初選勝出後立刻遞出橄欖枝，對手應可感受到善意，未來黨內整合沒有問題，今起力求團結勝選，口號改為「信賴更愛妃」。

陳亭妃強調民進黨有優良傳統，將建立台南團結的風氣，修補台南市長初選沒有問題。未來只要民進黨市議員參選人需要自己，一定答應站台，「初選過就是另一個開始」，要扮演母雞角色，把能量作大，分注在每個議員身上，提高議員席次。

王世堅提到「良相佐國」，認為台南市議會內很多無黨籍、友黨的人才，都可進台南市議會幫助陳亭妃，最後更以他網路成名的編曲歌詞，祝福大家新的一年「從從容容、游刃有餘」逗樂現場支持者。

