與陳姸霏「差11歲」認了有代溝 黃河自招是NG王

【緯來新聞網】演員陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎主演公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》，（6日）舉辦首映並播放7分鐘片花預告，黃河和陳姸霏首度合作，被問到戲外相差11歲有沒有代溝？黃河笑說：「確實有一些，但因為姸霏內心有老靈魂，所以交流沒有問題。」劇中兩人鬥嘴來回過招是看點之一，黃河自招是NG王，因為是台語初學者，有次要叫陳姸霏「把眼睛閉（瞌kheh）起來」，結果自己發音念起來很像「 把眼睛拿（挈khe̍h）起來」，笑翻全場。

陳姸霏(左)和黃河在《人生只租不賣》經常鬥嘴，戲外感情也不錯。（圖／公視台語台提供）

林予晞飾演神秘的資深專員「嵐姐」，她為呈現角色猜不透的優雅氣質，事先特別研究法國女演員伊莎貝雨蓓的姿態，另外也添購兩個頌缽在家練習，還研讀頌缽相關論文。她戲中常冒出深具哲理的台詞，拍攝時也像大家的軍師，謝章穎說：「我讀本遇到不好解決的問題，都會請嵐姐幫忙，連停車位我都會問她！」林予晞笑說：「當初看劇本，發現要演不太愛講話的人，但一說出口就是金玉良言，立刻覺得可以接，當主管很好，同事問問題，我只要回『嗯』就好了。」



除了主角群，特別演出的配角們同樣星光熠熠，包括金馬女配陳雪甄、北影影后高伊玲等，飾演星河客戶之一的「歹鬥陣厝主（難搞房東）」唐從聖今出席首映，劇中他坐擁7、8間房子，挑剔高喊：「不要租給50歲以上的！」帶出長者租屋不易的議題，也讓55歲的他意外被自己「攻擊」。唐從聖表示，這次最大挑戰就是要和一條黃金巨蟒「古錐的」對戲，為穩定蛇的情緒，上戲前劇組還餵食了兔子。唐從聖分享：「接之前不知道有蛇，夭壽重！而且我第一次拍攝和第二次距離半個月，牠又重了3公斤。跟寵物拍片很痛苦，因為很難掌控，記得有場戲我一放下去牠就溜走，不走正路，那顆鏡頭拍了1小時。」

《人生只租不賣》首映會，「租管5人幫」王真琳(左起)、林予晞、陳姸霏、黃河、謝章穎齊聚。（圖／公視台語台提供）

王真琳和謝章穎劇中一個是I人一個是E人，剛好都和現實生活中性格相反，王真琳飾演內向的姍姍，笑說因為練台語壓力很大，一拍完又狂吃殺青酒和尾牙，直接胖了8公斤；謝章穎劇中是社交達人，拍攝時卻常搞消失，他笑說：「我私下話比較少，吃飯就會找一個地方躲著，為了變成E人，上戲前導演都會要我『POWER拿出來』！」



《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，將於2026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

