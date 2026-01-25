與陳漢典今辦婚宴！Lulu見霍諾德登頂台北101 讚：太猛了
與陳漢典今辦婚宴！Lulu見霍諾德登頂台北101 讚：太猛了
美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，僅花費91分鐘30秒順利登頂。藝人Lulu黃路梓茵同日與陳漢典舉辦婚宴前，在IG限時動態轉發攀登畫面，直呼：「欸不是！這太猛了吧！」
攀登結束後，霍諾德表示：「這次攀登台北101，算是完成兒時的夢想，這個感覺非常不可思議。至於昨天因天氣因素延後，對我造成的影響其實不大，反而讓這次攀登的過程變成一場盛大冒險。這一路上花了很多時間，在充滿危險的環境中前進，必須保持冷靜；在現場及觀看直播的人情緒相對緊繃，而爬得越高其實越放鬆。很感謝所有祝福的人，也很享受這段經歷，內心充滿感激。」
談到成功爬到101最頂端時，腦中第一個閃過的念頭，霍諾德直呼：「在這個位置看台北市的風景太不可思議了！」不過風很大，必須努力維持平衡，也很慶幸今天是好天氣。
延伸閱讀
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
挺蔣萬安當「台灣市長」？凌濤揭卓揆喊「台灣101」動機
稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？
其他人也在看
主持Lulu陳漢典婚禮 黃豪平：這兩個人結婚，難度某程度上甚於爬101
陳漢典與Lulu昨（25）日晚間於台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌宴請350位賓客，賓客雲集，包括吳宗憲、KID、王偉忠、王力宏、許光漢等人都是座上嘉賓。藝人黃豪平說，台灣在25日發生了兩件不可能的事情，一件是有人爬上了101的頂端，一件是Lulu跟陳漢典結婚了，「我個人認為後者的難度某程度上甚於前者」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
「不可能的事在台灣接連發生」黃豪平點名2大震撼事件 直言「這件事」難度不輸徒手爬101
台灣近日接連發生兩件引發熱議的話題事件，一是美國極限攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，二是演藝圈好友 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典低調完婚。知名主持人黃豪平也在社群平台發文，幽默形容這兩件事都是「不可能的任務」，並直言在他心中，後者的難度絲毫不亞於攀上全台最高樓。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
台哥大小編也求饒！霍諾德「1舉動」成迷因 萬人笑翻：這族群瑟瑟發抖
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）挑戰徒手攀登台北101，僅花1小時31分鐘便成功攻頂，震驚全球。他登頂後還開心拿起手機自拍，紀錄這歷史性的一刻，也讓全世界看見台灣之美。然而，他站在508公尺高空，低頭滑手機的畫面，卻意外被網友製作成迷因，搭配一句「愛你的人，在哪都能回訊息」，瞬間掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德下台北101深情一抱！愛妻「滿眼都是他」暖回1句：他像孩子般快樂
攀岩名將艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold） 今成功徒手攀上 台北101，完成備受矚目的極限挑戰。攀登結束後，霍諾德出席記者會，面對外界以「瘋子」、「腎上腺素成癮者」形容他的徒手攀登，他的妻子桑妮則寵溺回應，攀岩時的霍諾德像孩子般快樂，今天他玩得非常開心，自己十分欣慰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓美關稅生變 工具機業：盼台美簽署後立院通過
（中央社記者鍾榮峰台北27日電）韓國國會遲未通過與美貿易協定，美國總統川普今天揚言將對韓關稅從15%升至25%。台美關稅談判1月中旬拍板，將待簽署後經立法院通過，工具機大老今天表示，台美關稅協議猶如「及時雨」，期盼立法院審議後盡速通過，助工具機產品出口銷售至美國市場。中央社 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
FEniX簽唱會擠爆千名粉絲 入伍前提前挑戰伏地挺身
【緯來新聞網】男團 FEniX 今（25日） 舉辦專輯《參》簽唱會，現場湧入超過千名粉絲排隊，這是F緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
FEniX三位成員準備入伍！簽唱會被學長搶先操練 伏地挺身直接下
最強實力派偶像男團 FEniX 今（1/25）帶著第三張全創作專輯《參》（SUM），於台北遠百信義 A13 舉辦專輯簽唱會，成員承隆、MAX、家齊將要入伍當兵，也讓這次簽唱會成為三人入伍前極具意義的重要相聚時刻。現場湧入超過千名「救火隊」排隊等候簽名，人潮一路延伸、場面盛大，也讓這場簽唱會更添珍貴與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
換新鈔 2月9日開跑
農曆新年即將到來，不少人都會換新鈔來包過年紅包，根據往年央行慣例，七大公股行庫、郵局會在農曆春節前五個營業日開始兌換新鈔...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 423則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 9則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 7則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 16則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3則留言