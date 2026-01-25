與陳漢典今辦婚宴！Lulu見霍諾德登頂台北101 讚：太猛了

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，僅花費91分鐘30秒順利登頂。藝人Lulu黃路梓茵同日與陳漢典舉辦婚宴前，在IG限時動態轉發攀登畫面，直呼：「欸不是！這太猛了吧！」

霍諾德25日成功登頂 台北101 。（圖／翻攝自Netflix臉書）

Lulu看了霍諾德登頂 台北101的畫面 ，直呼：「太猛了吧」。（圖／翻攝自Lulu IG）

攀登結束後，霍諾德表示：「這次攀登台北101，算是完成兒時的夢想，這個感覺非常不可思議。至於昨天因天氣因素延後，對我造成的影響其實不大，反而讓這次攀登的過程變成一場盛大冒險。這一路上花了很多時間，在充滿危險的環境中前進，必須保持冷靜；在現場及觀看直播的人情緒相對緊繃，而爬得越高其實越放鬆。很感謝所有祝福的人，也很享受這段經歷，內心充滿感激。」

談到成功爬到101最頂端時，腦中第一個閃過的念頭，霍諾德直呼：「在這個位置看台北市的風景太不可思議了！」不過風很大，必須努力維持平衡，也很慶幸今天是好天氣。

