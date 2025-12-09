與陳玉珍互別苗頭！民進黨排審許智傑國會助理專法 保障公費助理工作權

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發許多助理不滿。立法院司法法制委員會變更議程，11日將排審由民進黨立委許智傑提出的「立法院公費助理人用法」草案，以助理法制化方式解決當前助理費爭議，與陳玉珍的助理費除罪化互別苗頭。

陳玉珍近日提出的「立法院組織法」修正草案，擬將刪除聘用助理人數上下限規定，「公費助理」刪除公費二字，並明定助理費及辦公事務等補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，引起立法院助理不滿。

對此，司法法制委員會召委莊瑞雄今日突變更議程，將邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告並備質詢。同時，將綠委許智傑、郭國文提出的「立法院公費助理任用法草案」排入11日司法法制委員會議程。

而「立法院公費助理任用法草案」案由為：鑒於立法院公費助理為輔佐立法委員行使職權之人員，不僅參與政府運作，更可能涉及國家安全。公費助理亦為國人服務，處理各項事宜，為加強倫理規範、遏阻不當行為，並鼓勵人員久任提升專業性，爰擬具 「立法院公費助理任用法草案」。

其中，許智傑提出法案提到「立法院公費助理聘僱、遴選及相關資訊應公開透明」、「訂定公費法案助理費數額調整機制及資深助理資格、敘薪」、「立法院公費助理相關權益，立法院應協助助理保障人身安全、健康狀況及後續解聘僱勞工權益」，以助理法制化方式解決當前助理費爭議，與陳玉珍的助理費除罪化互別苗頭。

莊瑞雄變更議程，將許智傑、郭國文提出的「立法院公費助理任用法草案」排入11日司法法制委員會議程。（圖／翻攝畫面）

