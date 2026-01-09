與隔壁鄰居口角！醉男怒持獵槍「射爆他頭」 最高院駁上訴判12年定讞

記者林盈君／台北報導

2024年4月間，新竹縣尖石鄉44歲的黃姓男子，酒醉後因與徐姓鄰居發生口角，一怒之下，先返家拿獵槍再回到現場，對徐男開槍爆頭慘死。法院一審，依殺人罪判處黃男12年徒刑，因黃男患有酒精使用障礙，宣告執行後還要監護5年；二審高院改監護期3年；黃男再提上訴，遭最高法院駁回，全案定讞。

黃姓男子因與徐姓鄰居發生口角，竟持獵槍對徐男爆頭，遭判刑12年定讞。（圖／資料照）

據了解，原住民男子黃男，於前年4月間，與鄰居徐男爆發口角爭執，黃男竟持獵槍朝徐男開槍，將其爆頭身亡。法院一審，醫院鑑定黃男犯案當下有飲酒，符合酒精誘發精神病症狀，辨識能力降低，法官認為，黃男僅因口角就開槍殺人，造成無可彌補的傷害，審酌他坦承犯行，態度還算良好，因此依殺人罪判12年徒刑，並要求宣告執行後監護5年，接受戒癮治療。

黃男不滿執行完畢後還要監護5年，因此提起上訴，二審改判監護3年，案件上訴最高院，法官認為，二審判決沒有違背法令之處，因此駁回上訴，全案定讞。

