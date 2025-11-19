與雇主同為地球盡分力 一起當環保志工

嘉義太保環保教育站，有許多高齡長輩在這裡奉獻心力，也尋找到生命的價值。帶您認識81歲的「葉富子」，她雖然因高齡需要生活看護，但是卻不願在家浪費時間，帶著看護也要出來做環保。來自印尼的看護則是耳濡目染，逐漸了解慈濟理念，進而得知原來自己的家鄉就有慈濟，做起志工特別給力。

印尼籍看護 阿蒂：「我不知道，講什麼名字，我知道這樣(分類)，瓶子放這裡，這個放這裡就好了。」

阿蒂來自印尼，工作是看護，主責照顧老人家，但是她卻經常出現在環保站，雇主知道嗎？

慈濟志工 葉富子：「她很認真，不會計較，很挺我，陪我一直做。」

原來是陪著雇主阿媽一起做志工。

慈濟志工 葉富子：「我的腰，以前搬重物，現在腰都站不直了。」

雇主阿媽葉富子是嘉義太保出了名的持家女強人，先生早逝，她靠著擺地攤賣衣服，侍奉婆婆、拉拔孩子長大，辛苦賺來的錢卻很捨得捐出行善，十多年前，太保共修處的土地取得，她就是捐助者之一。

慈濟志工 葉富子：「我要跟人家收善款，我自己怎麼不會捐出來，你看上人說，我們做這個就是好功德。」

葉富子原本不識字，為了收善款她還曾特別學習寫字，現在年紀已過80，生活起居需要有人照顧，但她不願意窩在家裡浪費時間。葉富子最常外出的去處就是環保站，她有電動代步車，阿蒂就騎腳踏車跟在後頭看護，三年來，兩人已培養出默契。

印尼籍看護 阿蒂：「(阿媽)坐著，沒辦法站起來，我幫阿媽站起來。」

阿蒂來台灣以前沒聽過慈濟，現在因為經常跟著雇主阿媽做志工，也會主動跟家鄉親友說慈濟。

「峇里島有(慈濟)，印尼峇里島有，(妳怎麼知道印尼有慈濟)，看電視，阿媽看電視，對，(所以妳知道印尼有慈濟) 有。」

