與電子遊藝場業者過從甚密 嘉市偵查隊分隊長涉洩密、貪瀆遭羈押

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【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義地檢指揮調查站南機組，9日前往嘉義市第一分局搜索，並拘提偵查隊何姓分隊長到案說明，他傳出與特定連鎖電子遊藝場業者過從甚密，疑涉洩密、貪瀆舞弊，共8人到案，檢方複訊後聲請羈押何員與陳姓業者，今天凌晨裁定，何員遭羈押、陳男則是30萬元交保。

調查站南機組會同嘉市調查站，9日下午兵分多路發動搜索，分別前往嘉市警一分局偵查隊何姓分隊長辦公室、住處、電子遊藝場等5處，拘提休假中的何員，並傳喚業者、相關人士共8人到案說明，由於涉及3家業者，10、11日兩天仍持續進行偵訊釐清案情。

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林姓、蒲姓業者各以3萬、8萬交保，檢方聲押何員、陳姓業者，其餘人則請回，據悉，何員每月收受賄款，洩露檢舉人或臨檢消息給陳男，他雖否認，但無法說明1200萬的不明財產來源，1日晚間嘉義地院召開羈押庭，今天凌晨做出裁定。

據悉，何員被傳出與某連鎖電子遊戲場業者關係密切，他從警23年，刑事案件績效亮眼，市警局曾表揚為績優員警，2025年從一分局偵查隊小隊長晉升分隊長，但卻爆出涉及洩密、貪瀆案件，令同事、友人同感錯愕。

52歲的何員因為破獲多起詐騙集團，被偵查隊提報競選今年嘉義市模範警察，警一分局遴選小組認為，何員之前任職派出所時，曾有相關處分紀錄，最後改推舉他人；嘉義市警察局指出，何員疑涉案件尚在偵辦，將依相關規定予以停職，靜待司法調查解果，後續追究行政責任並嚴懲。

檢方9日指揮調查人員發動搜索，10、11日持續偵訊釐清案情。資料照

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