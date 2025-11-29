與青年對談共同願望 總統：努力讓未來台灣更好

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統賴清德今天表示，青年是國家未來的棟梁，青年的聲音要被聽見並理解，政府推出的學費補貼、社宅、零到六歲國家一起養與長照3.0等政策，都是國家對年輕人的關懷與重視；台灣的確不完美，他希望與青年們立下共同願望，要讓未來的台灣比現在更好、大家一起努力。

總統下午出席今周刊舉辦「TEEN TAIWAN青春世代白皮書：總統與青年論壇」開場致詞，從教育面跟青年分享政府關於公私立高中職免學費、私立大學學費補助、租屋與交通補助，以及出社會後的社宅、零到六歲國家一起養與長照3.0等照顧青年的政策。

總統說，青年是國家未來的棟梁，青年的聲音應該要被聽見、被理解，也應該被重視，他有心打造一個更好的台灣交給大家，但更好的國家是不是大家想要的國家，這必須要對話溝通；期盼現在的不完美能經由溝通，成為政府的政策作逐項改善，能夠一步步邁向完美，讓國家社會都能進步。

在教育層面，總統表示，現在高中、高職公立或私立都免學費，就讀私立大學1年補助學費新台幣3萬5千元，中低收入戶再額外加碼補貼，這是因為政府希望用教育栽培人才，人才多人才好，國家社會才會好。

總統說，政府針對學校宿舍、就學在外租房以及TPASS交通費用等都有補貼，並鼓勵與產業界建教合作來縮短學用落差；學校也有設育成中心、政府將林口大學運動會宿舍變成青創基地，國家發展委員會則有天使基金，就是要協助青年創業。

總統提到，自前總統蔡英文開始到現在，基本工資已經連續10年加薪，軍公教加薪、軍人額外又加薪；政府希望經濟發展、企業賺到錢，鼓勵企業加薪，讓每一個人都能分享到經濟果實，這是目前要做的。

談及居住議題，總統說，未來想要買房子，政府提供青年購屋的貸款利息補貼，政府興建社會住宅來解決年輕人關心的居住問題；結婚後怕養孩子負擔太大，政府有「0到6歲國家一起養」，擔心照顧爸媽的費用高，現在有長照3.0來減輕大家負擔。

此外，總統表示，美國總統川普最近說要減稅，台灣已經在減稅了，單身個人租屋族年收入62萬元以下、不用繳稅；四口之家一對夫婦養2名5歲以下小孩，年收入164萬元以下、不用繳稅；如果是三代同堂還要養一對父母，家庭年收入212萬元以下、不用繳稅，「我們做得比美國還徹底。」

總統說，台灣的確不完美，但如果跟其他國家比較，其實很多國家是稱讚台灣的；他今天希望能在這裡，立下一個共同願望，要讓未來的台灣比現在更好、大家一起努力。（編輯：林克倫、張均懋）1141129