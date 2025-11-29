與青年直球對決 賴總統談打詐：詐騙1億以上至少7年徒刑
即時中心／顏一軒報導
總統賴清德今（29）日下午出席「2025總統與青年論壇」，與現場超過200名高中生面對面對談，從總統日常、國家願景到打詐政策，總統也直球對決，對學生提問來者不拒。談到政府打詐政策時，他以具體數據與法制改革逐項說明中央的作法，並強調上任後即要求各單位全面統計、提高刑度、跨部會合作，期盼從「識詐到懲詐」形成完整打詐鏈，為青年打造更安全的數位環境。
學生提問「總統的工作是什麼」，賴總統表示，總統同時也是三軍統帥，對外代表國家，從事外交、締結條約，對內則要領導三軍、全國人民，守護國家安全。另外總統也必須依法公布命令、發布命令、任用政府官員。總統認為，他的工作就是讓國家更安全。讓國家更安全，第二則是讓台灣經濟更好，第三則是能夠把人民照顧的更好。
另外一則網路提問，詢問總統台灣未來十年不能錯過的三個機會。總統以三點回應，第一，未來全面智慧化的時代需要台灣，台灣必須把握住，一如崇光高中學生的提案，台灣不僅僅要成為智慧國家，也能夠成為智慧產業鏈重要一環。第二，淨零轉型。國際社會對於淨零轉型議題應該會趨於一致，因為天災地變越來越嚴重、氣候危機越來越清楚明確，如果台灣沒有妥善因應可能會被淘汰。
賴清德說，例如台積電很強大，但向台積電下訂單的公司，也會要求台積電提供的產品一定要能夠淨零、或是碳排低到某種程度。相信如果台灣比其他國家做得更好，會是台灣另外一個機會。第三，國際社會需要台灣。台灣面臨中國的威脅，身為民主國家的台灣，要保護自己的國家安全，也要維護台海和平穩定，特別是印太的繁榮發展。總統認為，要把握提高自己的力量，並且為國際社會做出貢獻，「我相信當台灣成為國際社會信任、負責任一員的時候，我相信國際社會也會給台灣許多機會」。
隨後也有同學詢問打詐議題，總統表示，全台灣一天大概有五、六百件詐騙案件，因此他上任總統後，要求警政署需要統計破獲案件、追回詐騙金額等，要求警政單位不能夠隱瞞、全部都要彙整。
他不諱言，也一如同學所提，提高刑責與量刑，並且通過《詐欺犯罪危害防制條例》 打擊詐騙，同時也修正《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》及《刑事訴訟法》等「打詐四法」，希望解決詐騙問題、提高刑度。最近法務部又提出《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案 ，要再提高刑責，只要詐騙1億元以上，至少7年以上有期徒刑量刑。
賴總統表示，不只有法律，政府還成立詐騙防治中心，包括內政部、法務部、金管會、數發部、NCC等都參與在內，大家組成一個團隊在打擊詐騙。第三，政府也提出打詐綱領政策，現在已經進入到2.0，並且分成五個步驟，分別是識詐、反詐、阻詐、堵詐、懲詐。
識詐方面，透過各種管道與宣傳，讓民眾了解各種形式的詐騙；反詐方面，則是由數發部負責，透過機器人在網路上巡視進行反詐騙工作；阻詐方面，則是透過金融單位協助，阻止錢被領走；堵詐方面，則是委由中華電信、NCC等協助。最後一個懲詐工作，則是提高量刑；除此之外，國家也編列額外預算，明年預計會有90億元投入打詐工作。
最後，賴總統強調，國家非常重視打詐，也呼籲同學可以下載警政署的打詐儀表板 ，APP中紀錄每一天發生的案件、內容，可以讓更多人知道目前在流行什麼樣的詐騙，就能夠讓愈少人被詐騙。
原文出處：快新聞／與青年直球對決 賴總統談打詐：詐騙1億以上至少7年徒刑
