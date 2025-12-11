與青年談圓夢成果！賴清德一口氣逛5攤位

▲賴清德出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流展。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（11）日出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流展，現場一口氣逛了五個攤位，從競逐太空、AI科技導入醫學、時裝設計、電競遊戲到淨零碳排等，仔細傾聽學生帶回成果，再進行交流，現場氣氛十分熱絡。

圓夢青年陳翰琨此次遠赴中東，在沙漠中與來自各國的工程師交流太空知識與衛星技術。陳翰琨表示，將經驗帶回台灣後，對外他們前往巴西參加太空發射，對內則製作為台灣學子量身打造的衛星教具，希望讓所有有志於太空探索的青年，都能夠學習太空知識。

賴清德表示，去年他上任時，就將「競逐太空」放入國家未來重要發展方向，近期台灣第一顆自製衛星「福衛八號」順利發射，以及國家第三期太空計畫也如火如荼進行中，直言「從你身上看到國家未來太空發展的希望」。

▲賴清德今出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流展。（圖／總統府提供）

第二位圓夢青年高瑞璋，此行以住院醫師身份，遠赴德國柏林、美國西雅圖，學習透過AI科技導入，共創數位學習、推動智慧醫療，協助醫學生更容易習得臨床知識。高瑞璋表示，透過圓夢計畫，他赴國外取經學習搭建AI搜尋系統、風險管理機制，並與國外團隊深入交流，討論如何推動跨國醫學教育合作模式、打造自建AI醫學資料庫、設計雙語臨床醫學教材等；高瑞璋返台後，隨即建立25人團隊，打造台灣第一個以醫師國考為核心的醫學教育平台，將築夢經驗內化並落地台灣，希望成為AI醫學教育的推力。

同為醫師出身的賴清德，對此表達高度肯定，認為「我們對醫學領域的未來發展都充滿夢想」。賴清德指出，為迎接全面智慧化時代，國家正在推動AI新十大建設，包含基礎建設、科技發展、主權AI資料庫等，期望未來國家在醫療領域的人工智慧發展，能繼續借助大家的力量。

第三組圓夢青年，前往時尚之都「米蘭」學習打版技術與時尚設計，他們現場大方展示個人作品，其中有一件西裝外套，甚至是特別為圓夢計劃設計。圓夢青年表示，領子最能展現個人精神，此件外套領子是以「台灣土地」的輪廓設計，代表的正是我們成長的這塊土地，穿上西裝外套，彷彿將台灣穿在身上，帶領台灣走向世界。返台後，他們也持續藉由座談會、體驗課等分享經驗，希望為台灣時尚產業帶來突破與創新。

賴清德表示，台灣是民主的國家，會保障社會智慧財產權之餘，更重要的是，台灣紡織產業生態鏈非常完整，期許圓夢青年有一天在台灣舉辦國際級的展覽、時裝秀，帶動台灣服裝產業。

隨後電競青年組則與賴清德分享，他們分別前往法國、泰國，探索新興電競產業在世界各地發展的樣貌，並在全世界最大規模的格鬥遊戲比賽中擔任裁判、協助賽會執行，透過實務經驗的積累，圓夢青年們表示相當受到鼓舞，對於走在電競這條路上，更加有信心；賴清德表示，台灣電腦產業相當先進，非常適合發展電競產業，過去也曾有台灣選手，在國際級電競比賽中拿下冠軍，鼓勵圓夢青年勇敢追夢、發光發熱。

▲賴清德今出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流展。（圖／總統府提供）

最後一個攤位，則是今年度環境部旗艦計劃的總成果分享。環境部旗艦計劃遍佈世界各地，面向多元，從氣候變遷、水資源到毒物研究皆有。如有學員親赴國外空品觀測站，第一線與能源專業研究員交流；或遠赴南非了解當地歷史，並學習用塑膠回收材料製作文化產品，以及借鏡德國研發生物炭經驗，了解生物炭如何做成替代材料，成為減碳新能源材料。

賴清德表示，減碳、淨零不單強調環境保護的精神，也是生活文明的提升，讓國家更永續、資源使用更有效率，同時文明更加提升。他也以美國甘迺迪總統名言，「我們選擇這樣做，不是因為它簡單，而是因為它困難」為例，強調未來政府將全力推動台灣在2050年達到淨零轉型目標，因為「從困難中，可以看出我們最好的一面、最有勇氣的一面」。

▲賴清德今出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流展。（圖／總統府提供）

