與韓國瑜當面談國防預算？年後邀五院院長茶敘 賴清德：不特別強調任務

總統賴清德今（11）日再度親上火線，說明8年1.25兆國防特別預算的政策方向，籲請立法院朝野黨團年後開議就儘速審議。由於賴清德農曆春節後將邀請五院院長茶敘，媒體也關注是否將當面與立法院長韓國瑜當面溝通？賴清德說，主要就是茶敘，不會特別強調什麼樣的任務，能夠茶敘到什麼樣的程度就自然發展，相信大家都有為國家的信念。

總統府今日召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由賴清德親自主持，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。賴清德提到，預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出對美軍購優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。

媒體關注，賴清德農曆春節後將邀請五院院長茶敘，是否將當面與韓國瑜溝通總預算案及國防特別預算案？

賴清德說，邀請五院院長來總統府茶敘，「主要就是茶敘啦」，因為上次邀請韓國瑜時，他多所為難，也希望能夠得到各黨的授權，「所以我們大概不會特別去強調什麼樣的任務。」見面三分情，過年期間，大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情。

賴清德提到，韓國瑜已經說希望用「化」字，所謂大事化小、小事化無，還要逢凶化吉，這個基礎上也不錯。也許在茶敘之後，看能不能達到化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，「我們大家一起來努力吧。」

賴清德表示，先不談要談話的內容跟話題是什麼，就是聊聊天、就是茶敘，能夠茶敘到什麼程度，就自然發展，「我相信大家為國家的信念應該都有。」

