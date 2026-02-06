與韓國瑜院長聯名「心想事成」春聯 吳宗憲：將祝福化為行動送至宜蘭每個角落

農曆新年將近，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲與立法院長韓國瑜聯名推出「心想事成」春聯，首波五千份聯名春聯，將與鄉親分享。（圖：吳宗憲辦公室提供）

▲農曆新年將近，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲與立法院長韓國瑜聯名推出「心想事成」春聯，首波五千份聯名春聯，將與鄉親分享。（圖：吳宗憲辦公室提供）

農曆新年將近，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲於今（六）日表示，與立法院長韓國瑜聯名推出「心想事成」春聯，希望以最真誠、也最貼近人心的祝福，陪伴宜蘭鄉親迎接新的一年，將溫暖與希望送進每一個家庭。針對春聯發送方式，吳宗憲說明，首波共準備五千份聯名春聯，將透過兩種方式與鄉親分享。

廣告 廣告

第一，春聯已放置於國民黨宜蘭縣黨部（宜蘭縣宜蘭市女中路二段二三三號），提供民眾自由領取，數量有限，送完為止；第二，即日起在宜蘭各地進行掃街、拜票與走訪行程時，也將沿途發送春聯，歡迎鄉親主動索取、一起討個好彩頭。

吳宗憲說，之所以選擇「心想事成」四字，正是因為這是一句最寬廣、也最真心的祝福。「每個人心裡想的都不一樣，有人希望平安健康、有人盼望家庭圓滿，有人求財求事業、有人求子求姻緣。」而「心想事成」，就是祝福大家所求皆有回應、所願皆能實現；也期盼在生活壓力不小的此刻，這句話能帶給鄉親一份安定的力量。

吳宗憲指出，韓國瑜院長一向貼近民眾、真誠互動，日前發放馬年春聯時，便吸引大批民眾不畏風雨排隊領取，正反映韓院長的高人氣；自己希望延續這份心意，將祝福從立法院帶回宜蘭的大街小巷、貼在家家戶戶的門前。

吳宗憲強調，過年貼春聯，是台灣人最熟悉、最溫暖的年節記憶。「心想事成」不只是一句祝賀語，更是一份對未來的共同期待-期待社會更安定、生活更美滿、下一代更有希望，也期待宜蘭在新的一年，走得更穩、走得更好。誠摯祝福之外，吳宗憲也邀請鄉親最近多出門走走，若在街頭相遇，歡迎一起領春聯、話家常，在祝福中迎接新的一年。