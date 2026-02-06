與韓國瑜院長聯名「心想事成」春聯 吳宗憲：將送至宜蘭每個角落

立委吳宗憲與立法院長韓國瑜聯名推出「心想事成」春聯，吳宗憲說首波共準備五千份聯名春聯將透過兩種方式發送與宜蘭鄉親分享。（吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆新年將近，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表示，與立法院長韓國瑜聯名推出「心想事成」春聯，希望以最真誠、也最貼近人心的祝福，陪伴宜蘭鄉親迎接新的一年，將溫暖與希望送進每一個家庭。

吳宗憲說，之所以選擇「心想事成」四字，正是因為這是一句最寬廣、也最真心的祝福。「每個人心裡想的都不一樣，有人希望平安健康、有人盼望家庭圓滿，有人求財求事業、有人求子求姻緣。」而「心想事成」，就是祝福大家所求皆有回應、所願皆能實現；也期盼在生活壓力不小的此刻，這句話能帶給鄉親一份安定的力量。

針對春聯發送方式，吳宗憲說明，首波共準備五千份聯名春聯，將透過兩種方式與鄉親分享：

第一，春聯已放置於國民黨宜蘭縣黨部，提供民眾自由領取，數量有限，送完為止。

第二，即日起在宜蘭各地進行掃街、拜票與走訪行程時，也將沿途發送春聯，歡迎鄉親主動索取、一起討個好彩頭。