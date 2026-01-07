與首都及科技縣市同列第一級 臺東縣府指出中央劃分財力等級失真

針對行政院主計總處公布各直轄市及縣市政府財力等級表，臺東縣由原列第五級一次調升為財力自有負擔最高的第一級，臺東縣政府表示，縣府多年來嚴守財政紀律、有效控管支出，並於民國一一三年度完成長期對外舉借之全數償還，相關成果來自長期自我管控與審慎理財的累積；然而，現行財力等級制度在未充分反映地方人口規模、稅基結構與施政成本差異的情況下，即要求臺東與首都及科技重鎮承擔相同配合款比例，已對地方財政運作造成實質壓力。



縣政府說明，臺東縣一年地方稅收僅約十餘億元，與臺北市、新竹縣市等動輒數百億甚至上千億元的稅收規模存在極大落差。臺北市擁有捷運系統、巨蛋等設施；新竹縣市則因科學園區及高科技產業聚落，具備強勁且持續的稅源基礎。相較之下，臺東地方稅基本就有限，財政結構條件與都會型及科技型縣市明顯不同。



同時，臺東人口約二十萬人，幅員卻為臺北市十餘倍，道路、橋梁、港口等基本設施仍有相當完善空間，長照、教育、醫療等公共服務必須佈設於分散且地形條件複雜的環境中，單位建設與維運成本相對偏高，整體施政成本結構亦與人口密集、設施集中的都會縣市存在本質差異。



縣府說明，依現行中央對直轄市及縣市政府補助辦法，一一五至一一七年財力等級係以最近三年歲入決算審定數，加計《財政收支劃分法》修正後中央統籌分配稅影響數，佔最近三年歲出決算審定數之比率作為主要計算基礎。然而，臺東縣最近三年歲出預算規模僅約二一八億元，其自有財源比率約41.82%，不僅明顯低於同列第一級之臺北市、新竹市及新竹縣，亦低於部分仍列第五級之縣市，顯示現行計算方式難以如實反映地方實際可支應能力。



縣府強調，若僅以歲入與歲出之自有財源比率作為財力級次劃分的關鍵指標，卻未區分地方是因稅基雄厚、產業集中，或是因長期財政自律、嚴控支出所形成的差異，恐將「不亂花錢」誤判為「財力充裕」。臺東的比率提升，來自多年來結構性壓縮與自我節制，而非地方稅源或產業條件的根本改善，若據此提高地方配合款負擔，對財政紀律良好的縣市而言，顯失制度公平性。



縣府也舉例指出，近期中央推動中低收入老人生活津貼政策，整體經費逾二億元，但在現行財力等級制度下，中央補助比例僅約一％，其餘經費幾近全數由地方自行吸收。對於稅基有限、仍須持續投入基礎建設與社會福利體系的縣市而言，配合款比例提高，實際排擠的，往往是原本用於照顧長輩、孩子及公共設施改善的財政空間。



臺東縣政府強調，財力等級制度若未能區分財政自律與稅基條件差異，將使地方縣市在配合款制度下承受不成比例的財政壓力，亟需重新檢視調整，以確保制度設計能如實反映地方條件，並維持地方政府推動基礎建設與公共服務的基本量能。