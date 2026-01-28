與馬友友共同競爭葛萊美獎！台灣鋼琴家陳涵「最佳古典器樂獨奏」入圍創新猷
▲首圖：旅美台灣鋼琴家陳涵入圍本屆葛萊美獎（©Zhenwei Liu）
即將於2月1日公布的美國葛萊美獎得獎名單，本屆獎項驚喜地有台灣參賽者入圍，而且並非過往常見的最佳唱片裝禎獎項，而是在古典樂類別的「最佳古典器樂獨奏」：鋼琴家陳涵與指揮約翰．吉特（John Jeter）以普萊斯（Florence Price）的單樂章鋼琴協奏曲演奏入圍，競爭對手將有大提琴家馬友友、鋼琴家王羽佳與指揮尼爾森斯等知名音樂家，也讓本次的入圍更顯不容易。
陳涵出生於台灣，幼時跟著身為鋼琴老師的母親學習音樂，之後由於父親經商關係，國小三年級時舉家搬至上海，也在此處完成上海音樂學院附屬小學至高中的學業，日後則考入紐約茱莉亞音樂學院就讀，這份「茱莉亞夢」，其實蘊藏著父母的深切期待，陳涵表示，父親也是重度古典樂迷，當年爸媽的蜜月旅行，竟然是「茱莉亞音樂院遊學之旅」！：「他們特意去報名美國的語言課程，然後住在茱莉亞音樂院的宿舍裡，我從小就聽他們講述各種茱莉亞學生的傳聞，彷彿從出生前就註定要念這所學校。」最有趣的，是爸媽不斷跟他說「茱莉亞的學生每一位都會彈全部的蕭邦練習曲」，為此他在小時候不斷反覆練習挑戰這套名曲，沒想到就讀後才發現「根本不是這麼一回事！」現在陳涵則是在紐約市立大學研究院中心攻讀博士。
本次入圍的專輯，是由NAXOS出版的普萊斯作品集，除了鋼琴協奏曲外，也收錄了兩首小提琴協奏曲。普萊斯活躍於20世紀初期，是美國音樂史上第一位成名的非裔女性作曲家，但知名度隨著她在1952年逝世後也突然沉寂，一直到2009年，音樂學者在其廢棄的避暑小屋中發現大量手稿，才又讓她重新回到大眾視野。由於普萊斯的晚期浪漫風格相當動聽可親，也讓她的作品在近年美國音樂舞台越來越常見，也陸續有眾多錄音問世。值得一提的是，葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏」，是特定針對單一曲目做出表揚，因此這次的入圍，完全是在表彰陳涵與指揮吉特對於此曲的詮釋，並非是針對整張專輯。
▲與陳涵一起入圍的指揮家吉特
能灌錄這張專輯的機緣，要追溯到2013年陳涵獲得第六屆中國國際鋼琴大賽首獎，獎項之一就是NAXOS的唱片出版，首張專輯就是灌錄李斯特的歌劇改編曲目，評價不俗，因此也讓NAXOS持續邀請陳涵錄製其他曲目，包括有安東．魯賓斯坦（Anton Rubinstein）的鋼琴奏鳴曲、英國作曲家阿德斯（Thomas Adès）的鋼琴獨奏作品、當代作曲家李給替（György Ligeti）的鋼琴練習曲與綺想曲等，皆得到不錯的迴響。因此，當NAXOS計畫錄製普萊斯的系列作品時，就對陳涵發出鋼琴協奏曲的獨奏邀約，陳涵表示，其實在接受邀請之前，並不認識這個作品：「不過一彈這首曲子，就覺得相當親近，很有共鳴，可以說是沒有任何阻礙地就把這曲子練好了。」
對於這次的入圍，陳涵表示相當驚喜：「分享一個小故事，其實在入圍之前，我也才受到其他音樂家的推薦，成為葛萊美獎的投票成員。」只是他萬萬沒想到，自己能夠在剛獲得投票資格的同時，也成為「入圍名單」之一。對於獎項，陳涵表示平常心看待，畢竟葛萊美獎的投票成員相當多，無法得知眾人的意向。有沒有辦法更上層樓，為台灣音樂家在葛萊美歷史上創下新紀錄，2月1日的得獎名單見真章！
▲NAXOS官方的葛萊美入圍介紹影片
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 232則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 3 小時前 ・ 28則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 1 天前 ・ 190則留言
高允貞根本是新一代人間香奈兒！盤點她的6款Chanel手袋
繼《還魂》、《異能》、《機智住院醫生生活》後，高允貞2026年與金宣虎攜手新劇《愛情怎麼翻譯？》創下人氣新高，近來她的Instagram更正式突破了一千萬追蹤！然而不論是戲裡戲外，高允貞皆經常演繹的香奈兒Chanel造型或包包，也一併成為了marie claire 美麗佳人 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 8則留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 1 小時前 ・ 2則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 17則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 18則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 2 天前 ・ 13則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 62則留言
關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了
極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11則留言
李玉璽才剛新婚就見「舊愛」 娶二婚許允樂坦言更謹慎！認清「不能忽視的底線」
李玉璽二度參演舞台劇《婚內失戀》，不過心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
韓首位公開出櫃女星結婚了！情定小2歲歌手 甜蜜婚紗照曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國女星慎惠彬（솜혜빈，本名慎惠仁）曾加過選秀節目《偶像學校》，不過在節目開播之前以間康問題為由而退出。沒想到2019...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 13則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 天前 ・ 54則留言
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 2 天前 ・ 3則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言