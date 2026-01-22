與馬斯克「星鏈」網路互別苗頭 亞馬遜創辦人貝佐斯推出TeraWave服務

貝佐斯旗下的藍源太空公司，宣布將在2027年開始發射衛星，建立新的網路通訊服務TeraWave，向資料中心、企業與政府機構提供衛星網路服務；圖為藍源旗下火箭發射畫面。（取自藍源公司網站）



亞馬遜創辦人貝佐斯旗下「藍源」太空公司，22日宣布推出名為「TeraWave」的衛星網路服務，計畫發射超過5400枚衛星，構成新的通訊系統，聚焦向資料中心、企業與政府機構提供大量資料傳輸的服務，藉此與全球首富馬斯克旗下SpaceX公司所推出的「星鏈」服務互別苗頭。

英國廣播公司（BBC）報導，「藍源」（Blue Origin）表示，新的TeraWave衛星服務，主打可在全球各地不間斷、且具有大量資料傳輸能力，最快達到6 Tbps數據傳輸速度的網路通訊，因此主要客群為資料中心以及企業、政府機構。

除了星鏈之外 TeraWave衛星網路也面臨亞馬遜挑戰

該公司計畫從2027年底開始發射超過5400枚衛星，不過即便如此，報導指出藍源公司在軌道上運作的衛星數量，仍然遠不及SpaceX的「星鏈」（Starlink）系統。

除了SpaceX公司之外，事實上貝佐斯所創辦的亞馬遜，也是藍源衛星網路服務的競爭對手；亞馬遜旗下的衛星網路計劃名為Leo，目前已有約180枚衛星進入軌道，但計畫最終將會有超過3000枚衛星部署於軌道之上，不過Leo主打的客群與「星鏈」相同，都是一般用戶，因此性質上仍與TeraWave有所區別。

近年來馬斯克與貝佐斯之間在太空領域的競賽趨於白熱化，在SpaceX多次成功完成運載火箭的回收之後，藍源旗下的火箭推進器也在去年11月，首度成功降落在浮動平台之上，且在去年4月時，藍源也進行了1次全女性組員、歷時11分鐘的太空飛行，包括貝佐斯現任妻子桑琪士（Lauren Sanchez）、美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）等人都是參與者，凸顯出該公司發展的企圖心。

