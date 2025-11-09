與高市早苗唱反調！前日相鳩山由紀夫：台灣問題是中國內政

現年78歲的日本前首相鳩山由紀夫，8日透過社群平台X發文，針對台海情勢發表看法，他認為，「台灣是中國的一部分」，並批評現任首相高市早苗的安全保障發言是在「煽動危機」。

日本前首相鳩山由紀夫。（圖／NNN）

鳩山由紀夫8日下午在X發文指出，「過去有人說過『台灣有事就是日本有事』，而如今高市首相也說，這樣的事態可能成為可以行使集體自衛權的狀況。」他接著批評表示，「這是在煽動危機，好讓軍事擴張正當化吧。然而，日本應尊重台灣是中國一部分的立場。台灣問題終究是中國的內政，日本不應介入。」

高市早苗7日在眾議院預算委員會上表示，若中國大陸對台發動武力侵攻，根據日本《安全保障相關法》，這可能構成可行使集體自衛權的「存立危機事態」，她指出，「若伴隨武力行使的情況發生，我認為確實有成為『存立危機事態』的可能。」

鳩山由紀夫曾於9月受邀出席大陸九三閱兵，他返回日本在東京機場接受《央視》採訪表示，深刻感受到日本應該以史為鑒，才能面向未來，「回顧對於奪去很多人生命的過去（日本發動侵略戰爭）的歷史，我作為一個日本人懷著反省和謝罪的心情參加了紀念大會。我感謝受邀出席，這非常有意義。」

