與高市早苗通話內容曝光 川普：勿在台灣問題刺激大陸

華爾街日報報導，美國總統川普與日本首相高市早苗通話時，「建議」高市早苗，不要在台灣議題上，刺激中國大陸。

華爾街日報26日獨家報導指出，美國總統川普在與大陸國家主席習近平通話後，再與日本首相高市早苗通電話時，建議日方不要在台灣主權的議題上，刺激北京。不過但知情人士表示，川普並沒有要求高市早苗收回相關言論。

日本首相高市早苗之前在答詢時提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，日本可以調動自衛隊，行使「集體自衛權」，引發中方的強烈不滿，導致中日關係緊張。

華爾街日報的報導說，習近平在日前的川習通話中，向川普提到中國對台灣在歷史上的權利主張，也提到華府與北京必須共同維持世界秩序。

報導引述日本官員的分析指出，川普要求日本不要在台灣議題上刺激大陸，其實是「令人擔憂」的，這代表川普不希望台灣問題影響日漸和緩的美中關係，中國大陸日前承諾購買更多美國農產品。