與高志綱爆婚外情！林倪安將現身「生日趴」 報名金額曝

網紅林倪安遭爆與統一獅教練高志綱搞婚外情。（圖／翻攝自林倪安IG）





一名網友先前在社群平台爆料，網紅林倪安與統一獅教練高志綱大搞婚外情，原PO更被點名疑似就是男方老婆蔡志潔，不過晚間蔡志潔就發出聲明，澄清自己並非爆料人。對此，林倪安也將現身。

林倪安在上月16日發文，除了分享行程外，也附上生日會的報名表單，時間是12月6日，目前表單並未被關閉，實際點開頁面後，先是出現一張她的美照，下方則是報名資訊，每張門票1000元包含餐食，目前剩下8個名額，採實名制進場。

報名頁面還以「這是一場屬於『倪安』與『你』的特別時光。12月6日，邀請你一起走進倪安的宇宙，在歡唱、笑聲與溫暖中，感受她最真誠、最閃耀的一面。」至於目前生日會是否照常舉行，記者致電頁面中的電話並無人接聽。

報名頁面曝光。（圖／翻攝自網頁）

報名頁面曝光。（圖／翻攝自網頁）



